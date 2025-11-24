Son Dakika | 15 bin öğretmen ataması yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapıldığını duyurdu.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Erdoğan'ın 23 yıllık iktidar döneminde eğitim alanında yaptıklarını açıklamasının ardından 15 bin öğretmenin atması yapıldı.

SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını açıkladı. Atamada en fazla kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

Sonuçlar, MEB ile e-Devlet öğretmen ataması sonuçları ekranından sorgulanabilecek.

ERDOĞAN ÖĞRENCİLERE 200 TL HARÇLIK VERDİ

Erdoğan, öğretmen atamaları sonrasında çocuklara para dağıttı pic.twitter.com/5PLU2EClXg — Halk TV (@halktvcomtr) November 24, 2025

15 bin öğretmen atamasının yapılmasının ardından Erdoğan, sahneye çıkan öğrencilere 200'er lira harçlık verdi.

"EĞİTİMDE REFORM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Atamaların öncesinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: