Son Dakika | 15 bin öğretmen ataması yapıldı
24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapıldığını duyurdu.
Erdoğan'ın 23 yıllık iktidar döneminde eğitim alanında yaptıklarını açıklamasının ardından 15 bin öğretmenin atması yapıldı.
SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını açıkladı. Atamada en fazla kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.
Sonuçlar, MEB ile e-Devlet öğretmen ataması sonuçları ekranından sorgulanabilecek.
ERDOĞAN ÖĞRENCİLERE 200 TL HARÇLIK VERDİ
Erdoğan, öğretmen atamaları sonrasında çocuklara para dağıttı
15 bin öğretmen atamasının yapılmasının ardından Erdoğan, sahneye çıkan öğrencilere 200'er lira harçlık verdi.
"EĞİTİMDE REFORM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Atamaların öncesinde konuşan Erdoğan şunları söyledi:
- "Öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden pek az meslek bulunuyor. Vazife başında şehit olan öğretmenlerimiz de, birlikte afetlerde ve kazalarda kaybettiğimiz öğretmenlerimize de Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum.
- Bilhassa kendini her Öğretmenler Günü'nde milletçe hüzünle, hasretle ve minnetle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Cenabı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum
- Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir. Bugün çifte mutluluk yaşıyoruz. Birazdan 15 bin öğretmen adayının atama heyecanını paylaşacağız. Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz; birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı, geleceğin dünyasına, en güzel şekilde hazırlayacaklardır.
- İnşallah bir ömür boyu aşkla, şevkle, tutkuyla, samimiyetle mesleklerini icra edeceklerine inandığım genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.
- Atanacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum.
- Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik kimi zaman babalık, kimi zamanda arkadaşlık yapar. Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır.
- Kabul edelim ki çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar, bahçeler değil. Teknolojinin sağladığı imkanlardan azami derecede istifade ederken aynı zamanda zararlı yönlerini minimalize etmek bizim elimizdedir. Sanal alemdeki tehlikelere karşı mücadelemiz sürecek. Çocuklarımıza dijital okur-yazarlık eğitimi vermemiz gerekiyor.
- Şu an resmi kurumlarda çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı.
- Biz 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldık. Şimdi çocuklarımız 20-30 kişilik sınıflarda okuyor."