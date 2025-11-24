İstanbul Valisi Gül'den akıllara durgunluk veren açıklama: Öğretmen ihtiyacımız yok denecek kadar az

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vali Gül, İstanbul’da ikili eğitim oranının yüzde 80’lerden yüzde 20’lere düştüğünü vurgulayarak, "Öğretmen ihtiyacımız neredeyse yok denecek kadar azaldı. Diğer ihtiyaçlarımız Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde giderilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KAÇAK İŞÇİLERİ" VE 1 MİLYONLUK ORDUSU

Vali Gül'ün "ihtiyaç kalmadı" açıklaması yaptığı saatlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla eğitimdeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi. AKP'nin 23 yıllık iktidarında öğretmenlerin en ağır darbeyi aldığını belirten Özçağdaş, iktidara geldiklerinde 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının bugün 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Özçağdaş, devlet okullarında görev yapan ancak özlük haklarından mahrum bırakılan yaklaşık 100 bin ücretli öğretmenin durumunu "devletin kaçak işçisi" olarak tanımladı. Özçağdaş, "Bu öğretmenler asgari ücret seviyesinde bir maaşa mahkum edilmiş durumda. Emekli olma hakları yok, mevsimlik işçi gibiler. Yüzde 10’u 4 yıllık fakülte mezunu bile değil. Bakanlığın 'uydurma kavram' dediği bu sistemde, insanlar açlık sınırının altında çalıştırılıyor" dedi.

MÜLAKAT MAĞDURİYETİ VE TUTULMAYAN SÖZLER

İktidarın seçim öncesi verdiği "mülakat kaldırılacak" sözünü tutmadığını hatırlatan Özçağdaş, 1.611 öğretmenin mülakat mağduru yapıldığını belirtti. Bu yıl sadece 15 bin atama duyurusu yapıldığını, bunun 11 bin 345'inin sadece 5 branşa ayrıldığını, geriye kalan 71 branşa ise sadece 3 bin 655 kontenjan verildiğini aktardı. Ayrıca, eski Milli Eğitim Bakanı'nın "Her 100 öğrencisi olan okula bir rehber öğretmen" vaadinin de tutulmadığını, mülakat sonuçlarının açıklanmasından tam 217 gün sonra kura çekileceğini ve öğretmenlerin en iyi ihtimalle 255 gün gecikmeyle, 1 Ocak’ta göreve başlayabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Akademileri konusundaki belirsizliğe de değinen Özçağdaş, eğitim süresinin sürekli değiştirildiğini (4 dönemden 14 aya, sonra 12 aya), 10 bin atamaya ilişkin ne kılavuzun ne de takvimin hala paylaşılmadığını vurguladı.

Öğretmenler Günü'nde çarpıcı rapor

MAAŞLAR ERİDİ, EMEKLİLİK HAYAL OLDU

CHP'li Özçağdaş, öğretmenlerin ekonomik olarak yaşadığı çöküşü ise çarpıcı verilerle anlattı:

"2002'de göreve yeni başlayan bir öğretmen maaşı asgari ücretin 2 katıydı, eğitim ödeneği asgari ücretin yüzde 70'ine denk geliyordu. Bugün 2025 Eylül ayında bu ödenek asgari ücretin sadece yüzde 23'üne tekabül ediyor. Maaşlar eridi."

Emeklilikteki hak kayıplarının öğretmenlerin emekli olmasını engellediğini ve bunun da gençlerin atanmasının önünü tıkadığını belirten Özçağdaş, "70 bin lira maaş alan bir Başöğretmen emekli olduğunda maaşı 37 bin 624 liraya, yani yüzde 53'üne düşüyor. Maaşının yarısını kaybeden öğretmen emekli olamıyor" diye konuştu.

"TORPİL HAVADA UÇUŞUYOR"

Proje okulları ve re'sen atamalarla öğretmenlerin mağdur edildiğini söyleyen Özçağdaş, "2 bin 151 proje okuluna 85 bin yönetici ve öğretmen bizzat Bakan tarafından atanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi 85 bin kişiyi tanıyamaz, burada torpil havada uçuşuyor" dedi. Ayrıca 80 bin öğretmenin re'sen atamayla ailelerinden koparıldığını, eş ve çocuklarından ayrı bırakılarak sürgün edildiğini belirtti.

Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkının mevcut Bakan Yusuf Tekin (o dönemin müsteşarı) tarafından ellerinden alındığını hatırlatan Özçağdaş, özel sektör öğretmenlerinin de mevsimlik işçi muamelesi gördüğünü söyledi.

CHP’NİN VAATLERİ

CHP olarak iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan Özçağdaş; Milli Eğitim Personel Kanunu çıkaracaklarını, 24 Kasım’da bir maaş ikramiye vereceklerini, hazırlık ödeneğini bir maaş tutarına yükselteceklerini, uzman-başöğretmenlik ayrımını kaldıracaklarını, mülakatı ve ücretli öğretmenliği bitirip tüm öğretmenleri kadrolu yapacaklarını, özel sektör öğretmenlerine taban maaş getireceklerini taahhüt etti.