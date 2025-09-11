Kurultay Davası'nın o ismi CHP İstanbul'a kayyum olmak için başvurdu

Kurultay Davası'nın o ismi CHP İstanbul'a kayyum olmak için başvurdu
Kurultay Davası'nda savcılığın ifadesini aldığı Ferhat İşçimen'in CHP İstanbul'a kayyum olmak için başvurduğu ortaya çıktı.

CHP'ye kayyum atanma kararının çıkacağı iddia edilen davada şantaj ve dolandırıcılık suçlarından hapsi istenen Erkan Çakır, CHP'nin 38'inci Kurultay Davası'nda şaibe olduğunu iddiasını Ferhat İşçimen'den duyduğunu açıklamıştı. Ferhat İşçimen, soruşturma kapsamında da ifade vermişti.

Ferhat İşçimen, kayyum Gürsel Tekin'in ekibinden çıktı. Tekin'in CHP'nin Sarıyer'deki binasına 'giriş izni verdiği' 31 kişilik listesinde yer aldı.

İşçimen ayrıca Tekin tarafından da 'bina sorumlusu' olarak görevlendirildi.

İşçimen'in CHP İstanbul'a atanan kayyum heyetinden birinin istifa etmesi durumunda yerini almak için dilekçe verdiği öğrenildi.

İşçimen, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne 9 eylül'de şu dilekçeyi verdi:


"... T.C. kimlik numaraları ve isimleri belirtilen çağrı heyetinni istifa (görevden çekilmeleri) durumlarında mahkemeniz tarafından görevlendirilmek istiyorum. Gereğini arz ederim"

