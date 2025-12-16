Kızının diploması yine gündemde: Hulusi Akar “Bunu kafanıza sokun” diyerek Meclis’te ateş püskürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erkem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan siyasi tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu'nun 'diploma' davası da öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te tansiyon yine yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yükseköğretimdeki uygulamalara ilişkin çifte standart eleştirisi getirerek, Hulusi Akar’ın kızının eğitim sürecini gündeme taşıdı.

CHP lideri Özel'den Hulusi Akar'a çok sert yanıt

Özgür Özel'in meşhur konuşması akıllara geldi! Hulusi Akar'ın kaybettiği davayı komutanlar da açtı

Günaydın, Akar’ın kızının ABD’de biyoloji eğitimi alırken daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yaptığını ve mezun olduğunu hatırlattı. Bu sürecin yıllar sonra soruşturma konusu yapıldığını ancak “kazanılmış hak” gerekçesiyle diplomanın iptal edilmediğini belirten Günaydın, buna karşılık Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının onlarca yıl sonra iptal edilmesini eleştirdi.

HULUSİ AKAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

AKP Milletvekili Hulusi Akar ise iddialara sert bir dille karşılık verdi. Akar, “Yapılan işlem yatay geçiş, elli kere söyledik. DePaul Üniversitesi Pre-Medical Biyoloji bölümü programı ABD’de sadece tıp fakültesine girmek isteyen öğrencilerin kabul edildiği bir program. Türkiye gibi değil. Bunu kafanıza sokun kardeşim. Utanmıyor musunuz, aynı şeyi temcit pilavı gibi tekrarlıyorsunuz” dedi.

'ZAMANAŞIMI' DENİLEREK KAPATILDI

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Hulusi Akar'ın kızı Serra Akar 16 Temmuz 2003’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kabul edildi, 2009 yılında mezun olarak doktorluk mesleğine başladı. Yıllar sonra bir yurttaşın yaptığı şikâyet üzerine yatay geçişin usulsüz olduğu iddiasıyla açılan soruşturma ise 'zamanaşımı' gerekçesiyle kapatıldı. Biyoloji ile tıp fakültesi programlarının denk olmadığı yönündeki tartışmalar ise halen siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.