KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt tüm iddiaları tek tek çürüttü: "İftira atsaydım burada olmazdım"

KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt tüm iddiaları tek tek çürüttü: "İftira atsaydım burada olmazdım"
İBB davası kapsamında tutuklu bulunan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, davanın 21'inci gününde hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin ile kişisel bir husumeti olmadığını belirten Kurt; kendisine Soytekin'in ismini vermesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü.

İBB davasının 21'inci gününde savunma yapan tutuklu KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, iddianamede yer alan iddialara belgelerle yanıt verdi.

Savunmasında, soruşturma kapsamında verdiği ifadelerle "etkin pişmanlık"tan yararlanan Adem Soytekin gibi isimlerin suçlamalarına değinen Kurt; söz konusu iddiaların abartılı ve gerçek dışı olduğunu vurguladı.

"SOYTEKİN VE YILDIZ KONUSUNDA BASKI YAPILDI"

Soruşturma sürecinde kendisine yönelik baskı uygulandığını ifade eden Ali Kurt, Adem Soytekin ile hiçbir kişisel husumetinin bulunmadığını belirtti.

Kurt savunmasında şunları söyledi:

"Siz herkese "Niye bu senin için bunu dedi?" diye soruyorsunuz; siz sormadan ben açıklayayım. Bana Adem Soytekin’le ilgili baskı da yapıldı. “İsmini ver” dediler, vermedim. “Ertan'ın ismini ver” dediler, vermedim. Çünkü bilmediğim bir şeyi söyleyemem. Şartlar çok kolaydı o zaman 'Adem Soytekin şöyleydi, böyleydi' desem bugün burada olmazdık, biliyorsunuz. Ama Adem Soytekin... Allah herkese böyle bir etkin pişman nasip etsin; çünkü iddiaları inanılmaz abartılı.

Tutuklu KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt

500 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI BAZ KAYITLARINA ÇARPTI

İddianamedeki "Yeşilpınar projesi karşılığında 500 bin dolar rüşvet" iddiasına belgelerle yanıt veren Kurt; rüşveti götürdüğü iddia edilen şoför Murat Erenler’in baz kayıtlarının olay günü KİPTAŞ’ta değil, tamamen farklı lokasyonlarda olduğunu öne sürdü.

Ayrıca beyanlardaki tarih karmaşasına dikkat çeken Kurt, "Adem Soytekin paranın 2021’de gittiğini söylerken, şoförü 2023 diyor. Parayı verdiği iddia edilen Erdal Tokmakçı ise ifadesinde rüşvetten bahsetmiyor. Savcılık bu devasa çelişkileri nasıl görmezden gelebilir?" sorusunu yöneltti.

"CHP’LİLERE 75 DAİRE" İDDİASI: MEDYA MOTİVASYONLU BİR ÜFÜRÜK

Kamuoyunda geniş yankı uyandırılmaya çalışılan "CHP’lilere 75 daire verildi" iddiasını sert bir dille yalanlayan Kurt, bu iddianın hiçbir somut temeli olmadığını vurguladı. Kurt, "Bu iddia tamamen basında çıkan 'üfürük' haberlerin motivasyonuyla uydurulmuştur. Satışlar 2021'de yapıldı, bahsedilen kurultay ise 2023'te. Zaman makinesi kullanmadıysak bu iddianın gerçekle bağı yoktur," dedi.

GERÇEĞİ MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKARDI

Savunmasında "organizasyon" ve "kumpas" vurgusunu yineleyen Ali Kurt, davanın kilit isimleri arasındaki yazışmalara dikkat çekti.

Adem Soytekin’in avukatı Selcen Akar ile muhasebecisi Serpil Hanım arasındaki mesajlaşmaların, kendisine karşı kurulan kumpasın en somut delili olduğunu belirten Kurt; bu tespitin aslında iddia makamı tarafından da yapıldığını ancak göz ardı edildiğini hatırlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

