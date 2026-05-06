İmamoğlu tek tek ifşalamıştı: Murat Kurum'dan Gülibrahimoğlu iddialarına yanıt

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nın bugün görülen 33. celsesinde, savcının "örgüt yöneticisi" dediği firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, 31 Yerel Seçimlerine AKP'nin İBB adayı Murat kurum ile AKP medyasına milyonlar yağdırdığını ifşalamıştı. Murat Kurum, İmamoğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonlarında görülen İBB Davası'nın 33. celsesinde firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, AKP ile olan finansal ilişkisini ifşalamıştı.

FİRARİ SANIK İLE AKP'NİN FİNANSAL İLİŞKİSİNİ ORTAYA SERMİŞTİ

İmamoğlu, savcının "örgüt yöneticisi" dediği firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, yerel seçimlerde AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasına ve AKP medyasına milyonlarca lira para yağdırdığını tüm detaylarıyla açıklamıştı.

İmamoğlu ayrıca, Gülibrahimoğlu'nun; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti'ne de 2 milyon lira aktardığını iddia etti.

İmamoğlu'nun mahkemedeki ifşalarına göre, Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 53 milyon liralık ödeme yapılırken; İstanbul'da Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerine milyonlarca liralık para transferleri yapıldı.

İmamoğlu, öne sürdüğü para transferlerini şöyle açıklamıştı:

"Bu paraların hepsi denetim raporlarında. Siz de ulaşabilirsiniz. Bu denetim raporlarındaki bu paralar acaba bir tane CHP’li belediyeye gitseydi yarın sabah evinden sabah baskınıyla bu savcılık, bu iddia makamı onu alıp hapse atmaz mıydı diye kamuoyunun vicdanına soruyorum. Eğer bir işlem yapılması gerekiyorsa bu belediyeler hakkında işlem niçin yapılmamıştır, ne zaman yapılacaktır. Kamuoyu vicdanına sormak istiyorum."

MURAT KURUM'DAN İDDİALARA YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmamoğlu2nun söz konusu iddialarına yanıt verdi.

Kurum, seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu'nun belgeleriyle birlikte bir bir sıraladığı para transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.

Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.

Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.

Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

