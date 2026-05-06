Meclis'te 'Alagöz' polemiği: CHP'li Emir ifşaladı AKP'li Usta savundu!

Meclis'te 'Alagöz' polemiği: CHP'li Emir ifşaladı AKP'li Usta savundu!
Yayınlanma:
CHP’li Murat Emir, AKP'li Cantürk Alagöz'ün aşı tedarikinden 1 milyar dolarlık kâr elde ettiğini ve bu kazançla mahkeme kararlarına rağmen dereleri kirleten madenleri işlettiğini öne sürdü. AKP'li Leyla Şahin Usta ise Emir bu iddialarına karşılık Alagöz'ü savundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

VATANDAŞIN TEMEL GÜNDEMİ

Gündeme ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’de açlık, yoksulluk ve enflasyonun vatandaşın temel gündemi haline geldiğini ifade etti.

Enflasyonun düşmediğini, aksine arttığını kaydeden Murat Emir, işçi, memur ve emeklilerin alım gücünün de ciddi biçimde gerilediğini belirtti.

CHP'li Murat Emir'den ‘tekne görüntüleri’ tepkisi: 'Bu ahlaksızlığı kimin yaptığını biliyoruz!'CHP'li Murat Emir'den ‘tekne görüntüleri’ tepkisi: 'Bu ahlaksızlığı kimin yaptığını biliyoruz!'

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Emir, gıda enflasyonu ve et tüketimi verilerini de paylaşarak, Türkiye’de et tüketiminin OECD ortalamasının altında olduğunu belirtti.

"EMEKLİDEN ESİRGEDİKLERİ PARAYI CANTÜRK ALAGÖZ'ÜN CEBİNE KOYDULAR"

Pandemi dönemindeki aşı tedarik süreciyle ilgili konuşan Emir, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün; aşı alımları ve dağıtım süreçlerinde yüksek kâr elde edildiğini ve kamuya ait aşıların bir kısmının kullanılmadan imha edildiğini iddia etti

Murat Emir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cantürk Alagöz'ün cebine 1 milyar dolar koydular, 1 milyar dolar; emekliden esirgedikleri parayı Cantürk Alagöz'ün cebine koydular. O Cantürk Alagöz milletvekili oldu, şimdi buraya gelmeye gerek görmüyor. Ama bakın, madenciliğe soyundu, Keymen İlaç, madencilik yapıyor. Giresun'da madencilik yapmış, Çatalağaç Deresi'ne madenden artık verilmiş, ÇED olumlu raporu iptal edilmiş, hiç umurunda değil, yedi kere yapmış, hiç umurunda değil, 2 milyon 500 bin lira ceza kesmişler, bununla övünüyorlar."

AKP'Lİ USTA'DAN "ALAGÖZ" SAVUNMASI

CHP'li Murat Emir'in Cantürk Alagöz hakkındaki iddiaları üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bunları söylemeyi bir görev biliyorum" diyerek, Alagöz'ü savundu.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca bu konular gündeme getirildi, kendisi gerekli açıklamaları yaptı, daha öncesinde de defalarca bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı ancak konular ısıtılıp ısıtılıp yeniden çarpıtmalarla ortaya getiriliyor. Bunun tek bir sebebi var, kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ve tacizlerini örtmek; baklava kutularında gelen rüşvet paralarını görünmez hâle getirmek, unutturmak, kapatmak. Bu gerçeklerin üstünü örtmek için bu kampanyalara, bu konuşmalara giriyorsunuz ancak bu millet her şeyin çok iyi farkında. Bu ülkenin madenlerini de işlemek için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu madenler işlenirken topraklarımızı korumak, çevreyi korumak bilinciyle hareket ettiğimizi de bir kere daha kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Bunları kabul etmeyeceğinizi biliyorum ama ben kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bunları söylemeyi bir görev biliyorum."

"KENDİNİZE GÜVENİYORSANIZ BİR A HABER KAMERASINI YOLLAYIN SİLİVRİ'YE"

AKP'li Usta'nın cevabı üzerine yeniden söz alan CHP'li Emir, şunları söyledi:

"7 dolardan aldığını, 12 dolardan verdiğini, 200 milyon doz aldığını, 1 milyar dolarlık kâr ettiğini, o karla madencilik yaptığını, o madenleri defalarca mahkemenin durdurulması kararına rağmen işlettiğini ve sonuçta da onun için çerez parası sayılmayacak cezalarla aynı işletmelerinin aynı dereleri kirletmeye devam ettiğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Bunların tersini de söyleyecek haliniz yok. Bunu söyleyemedikçe de bize leke sıçratmaya çalışıyorsunuz. Oysa bakın, biz kendimize güveniyoruz, siz de kendinize güveniyorsanız, bir TRT kameramanını, bir A Haber kamerasını yollayın Silivri'ye oradaki iddiaların teker teker nasıl çürütüldüğünü görün."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Siyaset
İmamoğlu tek tek ifşalamıştı: Murat Kurum'dan Gülibrahimoğlu iddialarına yanıt
İmamoğlu tek tek ifşalamıştı: Murat Kurum'dan Gülibrahimoğlu iddialarına yanıt
İmamoğlu "1. darbenin yıldönümü" diyerek paylaştı
İmamoğlu "1. darbenin yıldönümü" diyerek paylaştı