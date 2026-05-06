Meclis'te 'Alagöz' polemiği: CHP'li Emir ifşaladı AKP'li Usta savundu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

VATANDAŞIN TEMEL GÜNDEMİ

Gündeme ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’de açlık, yoksulluk ve enflasyonun vatandaşın temel gündemi haline geldiğini ifade etti.

Enflasyonun düşmediğini, aksine arttığını kaydeden Murat Emir, işçi, memur ve emeklilerin alım gücünün de ciddi biçimde gerilediğini belirtti.

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Emir, gıda enflasyonu ve et tüketimi verilerini de paylaşarak, Türkiye’de et tüketiminin OECD ortalamasının altında olduğunu belirtti.

"EMEKLİDEN ESİRGEDİKLERİ PARAYI CANTÜRK ALAGÖZ'ÜN CEBİNE KOYDULAR"

Pandemi dönemindeki aşı tedarik süreciyle ilgili konuşan Emir, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün; aşı alımları ve dağıtım süreçlerinde yüksek kâr elde edildiğini ve kamuya ait aşıların bir kısmının kullanılmadan imha edildiğini iddia etti

Murat Emir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cantürk Alagöz'ün cebine 1 milyar dolar koydular, 1 milyar dolar; emekliden esirgedikleri parayı Cantürk Alagöz'ün cebine koydular. O Cantürk Alagöz milletvekili oldu, şimdi buraya gelmeye gerek görmüyor. Ama bakın, madenciliğe soyundu, Keymen İlaç, madencilik yapıyor. Giresun'da madencilik yapmış, Çatalağaç Deresi'ne madenden artık verilmiş, ÇED olumlu raporu iptal edilmiş, hiç umurunda değil, yedi kere yapmış, hiç umurunda değil, 2 milyon 500 bin lira ceza kesmişler, bununla övünüyorlar."

AKP'Lİ USTA'DAN "ALAGÖZ" SAVUNMASI

CHP'li Murat Emir'in Cantürk Alagöz hakkındaki iddiaları üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bunları söylemeyi bir görev biliyorum" diyerek, Alagöz'ü savundu.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca bu konular gündeme getirildi, kendisi gerekli açıklamaları yaptı, daha öncesinde de defalarca bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı ancak konular ısıtılıp ısıtılıp yeniden çarpıtmalarla ortaya getiriliyor. Bunun tek bir sebebi var, kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ve tacizlerini örtmek; baklava kutularında gelen rüşvet paralarını görünmez hâle getirmek, unutturmak, kapatmak. Bu gerçeklerin üstünü örtmek için bu kampanyalara, bu konuşmalara giriyorsunuz ancak bu millet her şeyin çok iyi farkında. Bu ülkenin madenlerini de işlemek için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu madenler işlenirken topraklarımızı korumak, çevreyi korumak bilinciyle hareket ettiğimizi de bir kere daha kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Bunları kabul etmeyeceğinizi biliyorum ama ben kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bunları söylemeyi bir görev biliyorum."

"KENDİNİZE GÜVENİYORSANIZ BİR A HABER KAMERASINI YOLLAYIN SİLİVRİ'YE"

AKP'li Usta'nın cevabı üzerine yeniden söz alan CHP'li Emir, şunları söyledi: