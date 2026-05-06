İmamoğlu "1. darbenin yıldönümü" diyerek paylaştı
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, İstanbul seçimlerinin iptal edildiği 6 Mayıs 2019 tarihinin 7'inci yıldönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Bugün; iktidarın, İstanbul’da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür. 16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019’da ortadan kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de gözaltına alınıp tutuklandığı 19 Mart operasyonlarını, "Siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmalarıyla ile yok etmeye dair milli iradeye ve demokrasiye yaptığı 2. darbe" olarak nitelediğini belirten İmamoğlu, "Kollarımızı o gün sıvamıştık, hâlâ geleceğimiz için mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün; iktidarın, İstanbul’da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür.

16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019’da ortadan kaldırıldı.

19 Mart, siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmaları ile yok etmeye dair milli iradeye ve demokrasiye yapılan 2. darbedir.

Tutsaklığımızın 400. gününde tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi inanç, azim ve kararlılıktayız.

Kollarımızı o gün sıvamıştık, hâlâ geleceğimiz için mücadeleye devam ediyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

