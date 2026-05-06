İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş anması

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. İmamoğlu, "Silivri Zindanı’ndan soruyorum: Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek? Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i saygıyla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. İmamoğlu mesajında, "Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak" dedi.

İMAMOĞLU: BU ÜLKEYE ADALET NE ZAMAN GELECEK?

İmamoğlu'nun Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yıl dönümünde yaptığı paylaşımı şöyle:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; yirmi beş yaşında, ülkelerini derinden seven üç yürek, o gece darağacına gönderildi. Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak. Silivri Zindanı’ndan soruyorum: Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek? Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i saygıyla anıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

