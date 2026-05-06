TBMM okul saldırılarını araştırma komisyonu toplandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki okula düzenlenen silahlı saldırı olaylarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu" adıyla kurulan araştırma komisyonu bugün toplandı.

Okul Saldırıları Komisyonu kuruldu vekillerin ilk talebi bu oldu! "Yurt dışına gezi yapalım"

"BU SIZI SİYASİ KİMLİKLERİMİZİN DE ÖTESİNDE"

Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olayların kalbimizdeki derin sızısıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu sızı siyasi kimliklerimizin de ötesinde birer anne, baba, ağabey, kardeş ve insan olarak bir araya getirmiş bulunmaktadır. Gazi Meclisimizin çatısı altında bu araştırma komisyonunun tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kurulmuş olması sorunun siyaset üstü bir anlayışla ve sağduyulu bir ittifakla ele alındığını göstermektedir. Elimizdeki bu kalemler, kürsüde tuttuğumuz mikrofonlar bugün sadece gerçeği ve adalet aramak için vardır. 10 canımızı, 10 fidanımızı toprağa verdik. Onların aziz hatıraları karşısında en büyük sorumluluğumuz bu trajediyi siyasetin ötesinde toplumsal sorumluluk anlayışıyla ele alarak evlatlarımızı koruyacak sarsılmaz bir set inşa etmektir" dedi.

"BU DURUMUN NEDEN ENGELLENEMEDİĞİNİ ANLAMAK ÜZERE ÇALIŞACAĞIZ"

Komisyon çalışmalarında istismara geçit vermeden psikolojik analizler ve güvenlik feriyle hareket etme duygusu içerisinde olacaklarını belirten Beyazıt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırma sürecinde vefat eden canparelerimizin aileleri ve tedavi gören yavrularımız ile ailelerinin mahremiyetini zedeleyecek her türlü tutumdan kaçınacağız.

Olayların sebep sonuç ilişkilerini değerlendirerek ve bütüncül bir bakış açısıyla sadece ne olduğunu bulmaktan öte bu durumun neden engellenemediğini de anlamak üzere çalışacağız. Bu bağlamda, komisyonun yapacağı çalışmaların evlatlarımızın güvenli, sağlıklı ve aydınlık geleceği için sonuç ve çözüm odaklı adımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum.

Konuyu aile, okul ve eğitim, dijital riskler ve psikolojik boyutlarıyla bütüncül açıdan ele almamız gerekmektedir. Çocuk ve gençlerin, ailenin, okulun ve artık giderek gelişen ve yaygınlaşan dijital mecraların bir parçası ve birleşeni olduğunu kabul etmeliyiz.

Söz konusu elim hadiselerden yola çıkarak tüm bu ilişkilerde çocuklarımızın nasıl etkilendiğini, bu etkilerin sonuçlarını ve olası olumsuz sonuçlarının nasıl önlenebileceğini yasaklayan ve kısıtlayan bir yaklaşımdan ziyade düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak komisyonumuzun en önemli görevlerindendir.

Bu çerçevede, tüm milletvekillerimizle ortak bir çaba ve gayretle çalışacağımıza ve ülkemizin geleceği adına aynı safta uyum içinde yürüyeceğimize canıgönülden inanıyorum."

"İLK ZİYARET KAHRAMANMARAŞ'A" ÖNERİSİ

Komisyonun ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirmesi ile ilgili öneride bulunan Beyazıt, "Benim bu konudaki teklifim ki bazı arkadaşlarımla istişare ettim; bu pazar günü hiç gecikmeden Kahramanmaraş'ı öncelik almak suretiyle Maraş'a gidelim, yavrularımızın mezarlarını ziyaret edelim. Hocamızın mezarı da ziyaret edelim. Ancak tutanak tutturmayalım yalnızca insani ve hasletimizle bunları değerlendirelim. Sonrasında en son ölen yavrumuzdan başlayarak ailelere taziye ziyaretinde bulunalım. Belki ziyaretler öncesinde Kahramanmaraş Valiliği bize bir sunum yapabilir; ancak buradaki amaç taziyede bulunmak" ifadelerini kullandı.

Beyazıt'ın önerisi üzerine milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından ziyaret konusu önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantıda ele alınacak.

Komisyon toplantısının çalışma usulü, çalışma programı ve davet edilecek kurum ve kişiler ile ilgili değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. (DHA)