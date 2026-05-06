Hakan Fidan imzaladı: Suudi Arabistan'a vize muafiyeti

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı

İMZALAR ATILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

Düzenleme kapsamında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak (AA)