Hakan Fidan imzaladı: Suudi Arabistan'a vize muafiyeti

Hakan Fidan imzaladı: Suudi Arabistan'a vize muafiyeti
Yayınlanma:
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, karşılıklı olarak vize muafiyeti konusunda anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

mzalar-atildi.jpg

Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandıTürkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı

İMZALAR ATILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

Düzenleme kapsamında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Siyaset
TBMM okul saldırılarını araştırma komisyonu toplandı
TBMM okul saldırılarını araştırma komisyonu toplandı
CHP'den "Öcalan'a statü" değerlendirmesi
CHP'den "Öcalan'a statü" değerlendirmesi