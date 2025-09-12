Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'deki kurultay davası öncesinde sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın." dedi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. CHP Olağan Kurultayı hakkında iptal istemiyle açılan davaya günler kala sessizliğini bozdu.
Hakkında son dönemde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür. Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."
