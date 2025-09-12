Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Yayınlanma:
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'deki kurultay davası öncesinde sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. CHP Olağan Kurultayı hakkında iptal istemiyle açılan davaya günler kala sessizliğini bozdu.

Hakkında son dönemde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür. Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

gfgu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Siyaset
YSK CHP kongreleri hakkında verilen kararın gerekçesini açıkladı
YSK CHP kongreleri hakkında verilen kararın gerekçesini açıkladı
Adalet Bakanı AKP'ye geçenlere rozet taktı
Adalet Bakanı AKP'ye geçenlere rozet taktı