Kılıçdaroğlu kayyum sorusuna sessiz kaldı

CHP’nin Kasım Kurultayı’yla ilgili iddialarıa ilişkin görülen davanın son duruşması 30 Haziran’da görüldü.

15 Eylül'de görülecek duruşmanın karar duruşması olduğu belirtiliyor.

Dava sürecinde, Kasım Kurultayı ve ardından yapılan Olağanüstü Kurultay’ın tamamen geçersiz sayılabileceği (Mutlak Butlan), iddia edildi. Konuşulan bu iddia mahkeme son duruşmasında tutanağa geçti. Mutlak butlan, kararı verilirse yönetim hukuken eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilecek.

Davadan aynı zamanda CHP İstanbul'a yönelik atanan 'çağrı heyeti' kararı çıkabileceği de iddia edildi.

Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı

İstanbul'a yönelik kararın ardından kayyum Gürsel Tekin, biber gazı eşliğinde binlerce polisle CHP'nin binasına girmişti. CHP'lilere biber gazı sıkılmıştı.

Kılıçdaroğlu ne bu durum hakkında bir yorum yaptı ne de beş gün sonraki dava hakkında.

Sözcü'den Emre Serkan İke de Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisine giderek Kurultay Davası hakkındaki görüşlerini sordu. Kılıçdaroğlu'nun ofisine girerken yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu, sadece, "Teşekkür ederim" dedi.