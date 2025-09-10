Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in konuğu oldu. 15 Eylül’de görülecek kurultay davasına dair konuşan Başarır, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrı yaptı.

Kendisini siyasette büyüten isimleri sayarak hepsine minnetle yaklaştığını belirten Başarır, merhum eski CHP Lideri Deniz Baykal’ın 2010’da genel başkanlığı bıraktıktan sonra partisinin yanında durduğunu hatırlattı.

Başarır, CHP'nin Sarıyer'deki binasının polis tarafından basılması milletvekillerinden yaşlı CHP üyelerine kadar herkesin biber gazına maruz kalmasına Kılıçdaroğlu'nun tek bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi:

“En kritik anayasa görüşmelerinde, bu rejimin Türkiye’yi felakete götüreceğini kürsüden aslanlar gibi söyledi. Ama ben üç gündür bir önceki genel başkanımızdan bir tweet bile görmedim.”

"13 SENEDE ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK"

Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından yaşananlara da dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu’ndan beklediği tepkiyi göremediğini söyledi:

“Benim adaylığımda, benimle yürüyen kadınlara cop sıkan, gaz atan, il binasını işgal eden bu yapıyı kınadığını duymadım. Bunu bekliyordum. Çünkü biz onu 13 yıllık genel başkanlığında hiç yalnız bırakmadık.”

Başarır, Kılıçdaroğlu’na dolaylı olarak “tarihi bir örnek” de verdi:

“Tarihte devleti kuran İsmet Paşa bile genç bir lider Bülent Ecevit geldiğinde onu tebrik etti ve evine çekildi. Bundan ötesi yok.”

"YOL YAKINKEN ÜZERİNE DÜŞENİ YAP"

Başarır, Kılıçdaroğlu'na çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

Ama en son geldiğimiz noktada halk yönetimin, genel başkanı değişmesini istiyordu. Milyonlarca insan sokakta görüp gözümüzün içine bakarak bunları söyledi, yakamıza yapıştı ve kurultay bir karar verdi.

Tarihte devleti kuran İsmet İnönü, İsmet Paşa bile genç bir lider Bülent Ecevit geldiğinde tebrik etmiştir, evine çekilmiştir. Bundan ötesi yok.

Benim tavsiyem yol yakınken herkes üzerine düşse düşeni yapsın, ülkesi için, geleceği için açıklamaları yapsın. Kayyuma hayır. Cumhuriyet Halk Partisi özgür doğmuş bir partidir, özgür olarak devam edecektir desin.

Kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin hakkında ise Başarır çok sert konuştu:

Gürsel Bey'in yaşadıkları da herkese ders olsun . Tarihler boyu konuşulacak bir olay. Bu utanç ona ölene kadar yeter. Ölene kadar yeter bakın. Ben onun yerinde olsam sokağa çıkamam. Çocuklarımın, torunlarımın yüzüne bakamam. Aynaya bakamam onun yerinde olsam. Yazık. Çıkmış kameralara konuşuyor, hala konuşuyor. Halk ona sarılıyormuş.



