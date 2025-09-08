Kılıçdaroğlu cephesinden kayyum Gürsel Tekin'e randevu açıklaması! "İsteseydi verirdi"

Yayınlanma:
Eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim kayyum Gürsel Tekin'in randevu talebinde bulunmadığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na yakın kişi, " Gürsel Tekin, Kemal Bey’den randevu istemedi. İsteseydi verirdi" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ifade etti.

Tekin'e Özgür Özel randevu vermedi. Kılıçdaroğlu'nun da randevu vermediği iddia edildi.

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynak, Tekin'in randevu istemediğini belirtti. Kaynak, Tekin'in Kılıçdaroğlu'ndan randevu isterse de vereceğini söyledi:

“Kemal Bey sessiz. O görüşmede de yaşanan sorunlar ve dava süreçleri gündeme gelmedi ki gelmeliydi. Özgür Bey davet ediyor Kemal Bey’i ama partiyi, davayı konuşmuyorlar. Konuşabilmeliler yoksa sorun büyük! Bunların konuşulması lazım. Şunu biliyoruz; Kılıçdaroğlu, 26 Haziran’da yaptığı açıklamanın bir milim gerisinde değil. Şunu da aktarayım, siz sormadınız ama ben söyleyeyim: Gürsel Tekin, Kemal Bey’den randevu istemedi. İsteseydi verirdi. Gürsel Bey, Özgür Bey’den randevu istedi, vermeyince Gürsel Bey de Ankara’ya gelmedi.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

