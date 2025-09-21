Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay'a katılacak mı? Canlı yayında açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'na önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Özel, önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet etti.

KILIÇDAROĞLU CHP KURULTAYI'NA KATILACAK MI?

Çetin ve Karayalçın'ın Kurultay'a katılması beklenirken Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci Fikret Bila, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça'da bomba kulis bilgisi paylaştı.

FİKRET BİLA CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını belirten Bila, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya gelmeyecek. Bu konu kesin. Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisinde eee normal çalışmalarını sürdürüyor, ziyaretçilerini kabul ediyor, onlarla sohbet ediyor."

Öte yandan Bila, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 24 Ekim'de görülecek duruşması ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun planını ise şöyle aktardı:

"Sayın Kılıçdaroğlu 24 Ekim'de görülecek dava var biliyorsunuz. Mutlak Butlan davası. O tarihe kadar da bu konularla ilgili konuşmama kararı almış durumda. Bir sessizlik tercihi yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu da o tarihe kadar sürdürecek. Ama günlük faaliyetlerine de devam edecek."

"GÜRSEL TEKİN DE KATILMAYACAK"

Aynı şekilde halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle bir görüşme yaptığını belirterek bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'na ne Kılıçdaroğlu'nun ne de Gürsel Tekin'in katılacağını belriten Saymaz, şu ifadelerde bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki CHP 22. olağanüstü kurultayına katılıp katılmayacağını en yakınındaki isimlerden birine sordum. Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmıyor. Gürsel Tekin de olağanüstü kurultaya katılmıyor."