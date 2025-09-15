Kayyum Gürsel Tekin'den kurultay davasının ertelenmesine ilk yorum

Kayyum Gürsel Tekin'den kurultay davasının ertelenmesine ilk yorum
Yayınlanma:
CHP 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında iptal istemiyle açılan dava 24 Ekim'e ertelendi. Kayyum Gürsel Tekin, erteleme kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayının iptali istenen davanın duruşması 24 Ekim'e ertelendi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen karar kayyum Gürsel Tekin'e soruldu.

Kayyum Gürsel Tekin Kurultay davası gününde çakarlı araçla eski il binasına gittiKayyum Gürsel Tekin Kurultay davası gününde çakarlı araçla eski il binasına gitti

KAYYUM TEKİN'DEN ERTLEMEYE İLK YORUM

Davayı çakarlı araçla gittiği Sarıyer'deki CHP Genel Başkanı Çalışma Ofisi'nde takip eden Tekin, "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek şu yanıtı verdi:

  • "Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz. Başka diyecek birşeyim yok. Sadece partimiz için hayırlı uğurlu olsun."

68beddc336cbf838.webp

Kaynak:DHA

