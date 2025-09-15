Kayyum Gürsel Tekin Kurultay davası gününde çakarlı araçla eski il binasına gitti

CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın duruşmasının görüldüğü anlarda, Kayyum Gürsel Tekin CHP'nin Sarıyer'de bulunan binasına çakarlı araç ve korumalarıyla geldiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çalışma Ofisine dönüştürülen Sarıyer’deki eski İl Başkanlığı binasında polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Bina çevresinde nöbet tutan ekipler giriş çıkışları kontrol ediyor.

Pazar günü ilçe başkanlarıyla biraraya Sarıyer'deki binada biraraya gelen Kayyum Tekin, toplantı yapmıştı.

Tekin'i Pazar günü CHP'nin eski il ve ilçe başkanları, il yöneticileri, kadın kolu başkanları ve sivil toplum örgütleri ziyaret etmişti. Gürsel Tekin'in bugün de eski il binasında görüşmeler yapacağı ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 2023'teki İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı esastan reddetmişti. CHP Genel Merkezi, İstanbul’daki mevcut İl Başkanlığı binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacağı ifade edilmişti.