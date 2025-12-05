Kayyum gerekçesi çöktü: Ayvaz Hazır hakkında beraat kararı

Van'da Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etti.

Bahçesaray ilçesi Belediye Eşbaşkanı Ayvaz Hazır hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan açılan davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından yerine kayyum atanmıştı.

Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı inceleyen Van Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesi, dosyada yeniden hüküm kurarak, Hazır'ın beraatına karar verdi.

BERAAT ETTİ

İstinaf Mahkemesi, TCK'nın 220/6 maddesindeki "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, bu maddeden mahkumiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Kararda, "Her ne kadar bu suç maddesinden cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile suç olmaktan çıkmış olduğu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebi ile sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine…" ifadeleri yer aldı.