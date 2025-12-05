Kayyum gerekçesi çöktü: Ayvaz Hazır hakkında beraat kararı

Kayyum gerekçesi çöktü: Ayvaz Hazır hakkında beraat kararı
Yayınlanma:
Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etti.

Van'da Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etti.

Bahçesaray ilçesi Belediye Eşbaşkanı Ayvaz Hazır hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan açılan davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından yerine kayyum atanmıştı.

Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı inceleyen Van Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesi, dosyada yeniden hüküm kurarak, Hazır'ın beraatına karar verdi.

Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandıVan Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

BERAAT ETTİ

İstinaf Mahkemesi, TCK'nın 220/6 maddesindeki "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, bu maddeden mahkumiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Kararda, "Her ne kadar bu suç maddesinden cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile suç olmaktan çıkmış olduğu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebi ile sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine…" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Siyaset
Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu
Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu
Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu
Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu
TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti
TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti