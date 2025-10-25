'Kanal İstanbul' uyarısıyla gündeme gelmişti: O ismin de İBB operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" gibi suçlardan 15 kişinin gözaltını alındığını duyurmuştu.

Bu operasyonda TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Nuri Cem Ceylan'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ceylan kısa bir süre önce 'Kanal İstanbul' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "24.10.2025, bugün, sabah saatlerinde iktidar yargısı tarafından İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli yeni bir soruşturma kapsamında şube sekreterimiz Nuri Cem Ceylan'ın gözaltına alındığını büyük bir öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi. Açıklamada, ""Şehir Plancıları Odası olarak hiç bir meslektaşımızı, arkadaşımızı bu karanlık düzene teslim etmeyeceğiz. Dayanışmamızı mesleki ilkelerimiz çerçevesinde sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

KANAL İSTANBUL'U BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ

Ceylan gözaltına alınmadan 3 gün önce Arnavutöy'de Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve Kanal İstanbul çalışmalarını Sazlıdere'de takip etmişti. Ceylan, çok sayıda kurum ve STK tarafından proje için verilen "ÇED Olumlu" raporuna karşı açtığı davalar kapsamında alınan son bilirkişi raporunda yer alan 72 görüşün 58’inin projenin aleyhine olduğunu aktardı. Yapılaşmayla, İstanbul'un su gereksiniminin karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Sazlıdere Barajı'nın kaybedileceğini belirten Ceylan, “Buna benzer raporları çevre düzeni planlarında da, imar planlarında da teslim aldık. Buna rağmen, idari mahkemelerde aldığımız iptal kararlarına rağmen, istinaf mahkemeleri farklı gerekçeler sunarak kararlar iptal ediliyor... Danıştay karar verdikten sonra buradaki konutlar meşru olmayacak. Aslında, buraya para ödeyen yurttaşları da mağdur edecekler” açıklamasında bulunmuştu.