İYİ Partili Başkan Aksoy'a saldırı!

Yayınlanma:
İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un kendisine iş bulmadığını iddia eden S.Ç. tarafından darbedildiği belirtili.

Samsun Canik'te dün İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, kırmızı ışıkta otomobiliyle durduğu sırada motosikletli birinin aracın kapısını açıp kendisine saldırdığını belirterek, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. iyi-parti-samsun-il-baskani-aksoy-darbe-1043366-309629.jpg

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DURUM

S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Aksoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETLE TAKİP ETMİŞ

Aksoy’un, aynı gün içinde İlkadım ilçesindeki parti binasında iş talep eden S.Ç. ile görüştüğü, görüşmeden bir sonuç alınamayınca şüphelinin Aksoy’u motosikletle takip edip darbettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

