İYİ Partili Başkan Aksoy'a saldırı!

Samsun Canik'te dün İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, kırmızı ışıkta otomobiliyle durduğu sırada motosikletli birinin aracın kapısını açıp kendisine saldırdığını belirterek, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti.

İYİ Partili başkana silahlı saldırı!

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DURUM

S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Aksoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETLE TAKİP ETMİŞ

Aksoy’un, aynı gün içinde İlkadım ilçesindeki parti binasında iş talep eden S.Ç. ile görüştüğü, görüşmeden bir sonuç alınamayınca şüphelinin Aksoy’u motosikletle takip edip darbettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.