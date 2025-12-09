İşte Özgür özel masasındaki son anket: Kararsızların tercihi belli oldu

Yayınlanma:
CHP Genel Merkezi’ne sunulan son ankette, partinin AKP ile olan oy farkının 6,4 puan olduğu görüldü. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in güvendiği araştırma kuruluşlarından biri tarafından yapılan hazırlanan son kamuoyu araştırmasının sonuçları, CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in köşesine taşıdığı ankete göre, Türkiye genelinde 55 il ve 427 ilçede toplam 2 bin 975 kişiyle yapılan araştırma, kamuoyunun "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği desteğin ne düzeyde olduğunu gözler önüne serdi.

Ankete göre, sürece verilen destek eylül ve ekim aylarında düşüş gösterirken kasım ayında yeniden yükselişe geçti. Ekim ayında yüzde 55 olan destek oranı kasımda yüzde 58’e çıktı.

BAHÇELİ’NİN İMRALI’YA HEYET GÖNDERMESİ TOPLUMDA KARŞILIK BULMADI

Ankette, seçmenin büyük bölümünün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı’ya milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderilmesi yönündeki çağrısını ve HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin açıklamalarını olumsuz değerlendirdiğini ortaya çıktı.

Bahçeli’nin çağrısını olumlu bulanların oranı yüzde 43’te kalırken, olumsuz bulanların oranı yüzde 57’ye yükseldi.

CHP, AKP'YE 6,4 PUAN FARK ATTI

Aynı ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu da yöneltildi.

Buna göre CHP yüzde 39,4 ile birinci parti konumunda görünürken, AKP yüzde 33 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer partiler ise şöyle sıralandı:

DEM Parti: Yüzde 7

MHP: Yüzde 6,1

DİĞER PARTİLERDEN CHP'YE KAYIŞLAR GÖZLEMLENDİ

CHP, 2023 seçimlerinde aldığı oyların yüzde 86,8’ini korurken, TİP ve İYİ Parti seçmenlerinin yaklaşık yarısının CHP’ye yöneldiği görüldü. AKP’den CHP’ye yüzde 7, MHP’den ise yüzde 16,3 oranında oy geçişi tespit edildi.

Buna karşılık AKP, oylarının yüzde 73,5’ini; MHP ise yüzde 60,9’unu Cumhur İttifakı içinde tutabiliyor.

Sandığa gitmeyen seçmenlerin yüzde 56,9’u kararsızlığını sürdürürken, bu grubun en yüksek yönelimi yüzde 21,1 ile CHP’ye oldu.

Yeni seçmenlerde CHP yüzde 33,6 ile yine birinci parti konumunda bulunurken, kararsız oranının yüzde 23,3’e çıktığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

