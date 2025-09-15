İstanbul'da dört kritik ilçenin başsavcısı değişecek! HSK olağanüstü toplantısını yine erteledi

İstanbul’un dört önemli ilçesindeki başsavcı değişiklikleriyle ilgili beklenen karar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) uzlaşma sağlanamadığı için bir kez daha ertelendi. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan toplantı, adaylar üzerindeki fikir birliği sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne bırakılmıştı. Ancak bugün yapılması beklenen toplantı da sonuçsuz kaldı.

HSK 1. Dairesi’nde yapılan görüşmelerde, özellikle bir başsavcının atanması konusunda üyeler arasında görüş ayrılığı yaşandı. Ortak bir isimde mutabakat sağlanamayınca, karar yeniden ileri bir tarihe ertelendi.

İktidar medyasından SON TV'nin haberine göre; HSK’nın bu hafta içinde başsavcı atamalarını tamamlaması bekleniyor. Kararın, İstanbul’daki yargı dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle Ankara ve İstanbul’daki adliye kulislerinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Yargı siyaset ve sermaye bu düğünde buluştu! Herkes oradaydı

Kulislerde konuşulanlara göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı için Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin adı öne çıkmaya başladı.

Mevcut İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın Ankara’da başka bir göreve atanacağı iddia edildi.

Bakırköy Başsavcısı'nın da değişeceği iddiası gündemde.