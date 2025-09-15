Yargı siyaset ve sermaye bu düğünde buluştu! Herkes oradaydı

Danıştay Üyesi Halil Koç’un oğlu Ahmet Burhan Koç ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın kızı Ceyda Yılmaz, Ankara’da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Nikâh, siyaset ve yargı dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

İktidar medyasından Sontv'nin haberine göre; Ahmet Burhan Koç, Halil ve Hatice Koç çiftinin oğlu; Ceyda Yılmaz ise Mustafa ve Serap Yılmaz çiftinin kızı. Genç çiftin nikâhı, başkentte seçkin davetlilerin katılımıyla yapıldı.

YARGI VE SİYASET YAN YANA

TÜM YARGI BURADAYDI

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, çeşitli illerden Cumhuriyet Başsavcıları ve Başsavcıvekilleri ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları katıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ile HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSK Birinci Daire Üyesi Bülent Küfüdür ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da törende hazır bulundu.

ŞAHİTLER LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Nikâhta çiftin şahitliğini şu isimler yaptı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Son Başbakan Binali Yıldırım

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit

Sayıştay Başkanı Metin Yener

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Önceki TBMM Başkanları İsmet Yılmaz ve Mustafa Şentop

TBMM Başkanvekilleri AKP'li Bekir Bozdağ ve MHP'li Celal Adan

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile Bakanı Fatma Şahin

Önceki dönem bakanlardan Fahrettin Koca, Lütfi Elvan, Naci Ağbal, Vahit Kirişçi, Taner Yıldız ve Fatih Dönmez

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

Fotoğraflar: Sontv