Yargı siyaset ve sermaye bu düğünde buluştu! Herkes oradaydı

Yayınlanma:
Danıştay Üyesi Halil Koç’un oğlu Ahmet Burhan Koç ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın kızı Ceyda Yılmaz, Ankara’da düzenlenen düğünle evlendi. Nikâha Adalet ve İçişleri Bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları ile çok sayıda siyasi ve yargı mensubu katıldı. Şahitlikleri üst düzey isimler yaptı.

Danıştay Üyesi Halil Koç’un oğlu Ahmet Burhan Koç ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın kızı Ceyda Yılmaz, Ankara’da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Nikâh, siyaset ve yargı dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu47.jpeg

İktidar medyasından Sontv'nin haberine göre; Ahmet Burhan Koç, Halil ve Hatice Koç çiftinin oğlu; Ceyda Yılmaz ise Mustafa ve Serap Yılmaz çiftinin kızı. Genç çiftin nikâhı, başkentte seçkin davetlilerin katılımıyla yapıldı.

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu45.jpeg

YARGI VE SİYASET YAN YANA

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu44.jpeg

TÜM YARGI BURADAYDI

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, çeşitli illerden Cumhuriyet Başsavcıları ve Başsavcıvekilleri ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları katıldı.

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu43.jpeg

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ile HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSK Birinci Daire Üyesi Bülent Küfüdür ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da törende hazır bulundu.

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu42.jpeg

ŞAHİTLER LİSTESİNDE KİMLER VAR?

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu41.jpeg

Nikâhta çiftin şahitliğini şu isimler yaptı:

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu40.jpeg

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Son Başbakan Binali Yıldırım
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya
  • Danıştay Başkanı Zeki Yiğit
  • Sayıştay Başkanı Metin Yener
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Önceki TBMM Başkanları İsmet Yılmaz ve Mustafa Şentop
  • TBMM Başkanvekilleri AKP'li Bekir Bozdağ ve MHP'li Celal Adan
  • AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
  • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener
  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile Bakanı Fatma Şahin
  • Önceki dönem bakanlardan Fahrettin Koca, Lütfi Elvan, Naci Ağbal, Vahit Kirişçi, Taner Yıldız ve Fatih Dönmez
  • TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

Fotoğraflar: Sontv

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu39.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu38.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu37.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu36.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu35.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu34.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu33.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu32.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu31.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu30.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu29.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu28.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu27.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu26.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu25.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu24.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu23.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu22.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu21.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu20.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu19.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu18.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu17.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu16.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu15.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu14.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu13.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu12.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu11.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu10.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu9.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu8.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu7.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu6.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu5.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu4.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu3.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu2.jpeg

yargi-siyaset-ve-sermaye-bu-dugunde-bulustu1.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

