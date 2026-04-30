İstanbul’da 1 Mayıs operasyonu: 23 kişinin ifade işlemi başladı

İstanbul’da 1 Mayıs operasyonu: 23 kişinin ifade işlemi başladı
İstanbul’da 1 Mayıs öncesinde, 28 Nisan’da gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 45’ten fazla kişiden 23’ünün ifade süreci başlatıldı. Diğer kişilerin ifadelerinin ise yarın alınmasının beklendiği bildirildi.

İstanbul’da 1 Mayıs öncesinde yapılan ev baskınları kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili ifade süreci başladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gözaltılara dair güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, 28 Nisan’da gözaltına alınan 45’ten fazla kişiden 23’ünün Emniyet’teki ifade işlemleri başlatıldı. Diğer kişilerin ifadelerinin ise yarın alınmasının planlandığı belirtildi.

AVUKATIN “EVİ TALAN EDİLDİ”

ÇHD’nin açıklamasında, 1 Mayıs öncesi baskınlar sırasında üyeleri olan avukat Gülizar Tuncer’in evinin, bir baro temsilcisi ya da savcı bulunmaksızın polis tarafından arandığı öne sürüldü.

Evin kapısının kullanılamaz hale gelecek şekilde kırıldığı, Tuncer’e ait dava dosyaları, mesleki belgeler ve kişisel eşyaların zarar gördüğü aktarıldı.

Yaşananlara tepki gösteren ÇHD, "Son dönemde kolluğun, avukatların ikametlerine yönelik bu pratiği artmıştır. Siyasi şubenin, arama kararlarını meslektaşlarımıza yönelik keyfi şekilde kullanmasını kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, 46 kişinin “eylem gerçekleştirebileceklerine dair bilgiler” bulunduğu iddiasıyla toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu.

Bu karar doğrultusunda İstanbul’da 25, Kocaeli’de ise bir ilçede olmak üzere toplam 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

