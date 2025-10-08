İsrail Türk milletvekilleri alıkoydu! Dervişoğlu: Tezkere dahil adım atılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinini grup toplantısından sonra basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Gazze ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün işgalci İsrail tarafından alıkonulması hakkında konuştu.

Dervişoğlu, tezkere dahil tüm adımların atılması gerektiğini şöyle ifade etti:

"Henüz sıcak olduğu için çok fazla bilgiye sahip değilim ama sabahtan itibaren, gözaltına alınmış milletvekillerinin durumunu takip ediyorum. Buradan İsrail'i uyarıyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bırakın bir mensubunu, hiçbir Türk'ü gözaltına alabilecek kadar kudretli zannetmesinler kendilerini. Ve, hem Türkiye'nin hem Türk demokrasisinin hakkını müştereken savunabilme kabiliyeti sergileyeceğimizden emin olsunlar. Sadece İsrail değil, dünya da, böyle düşünsün. Orta yerde istifade edilecek bir durum yok. Çözülmesi icap eden bir problem vardır. O problemin çözülebilmesi adına da atılması gereken bütün adımlar tezkereler dahil atılmalıdır. "

Dervişoğlu, Sinan Ateş davası sanığı MHP'li Avukat Serdar Öktem'in uğradığı suikast ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: