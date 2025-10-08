İsrail Türk milletvekilleri alıkoydu! Dervişoğlu: Tezkere dahil adım atılmalı

Yayınlanma:
Gazze'deki soykırıma karşı yardım giden Sumud Filosu'nda Türk milletvekilleri gözaltına alındı. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, tezkere dahil adım atılması gerektiğini.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinini grup toplantısından sonra basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Gazze ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün işgalci İsrail tarafından alıkonulması hakkında konuştu.

Dervişoğlu, tezkere dahil tüm adımların atılması gerektiğini şöyle ifade etti:

  • "Henüz sıcak olduğu için çok fazla bilgiye sahip değilim ama sabahtan itibaren, gözaltına alınmış milletvekillerinin durumunu takip ediyorum. Buradan İsrail'i uyarıyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bırakın bir mensubunu, hiçbir Türk'ü gözaltına alabilecek kadar kudretli zannetmesinler kendilerini. Ve, hem Türkiye'nin hem Türk demokrasisinin hakkını müştereken savunabilme kabiliyeti sergileyeceğimizden emin olsunlar. Sadece İsrail değil, dünya da, böyle düşünsün. Orta yerde istifade edilecek bir durum yok. Çözülmesi icap eden bir problem vardır. O problemin çözülebilmesi adına da atılması gereken bütün adımlar tezkereler dahil atılmalıdır. "

İsrail 3 milletvekilini alıkoymuştu! Bakanlıktan son dakika açıklamasıİsrail 3 milletvekilini alıkoymuştu! Bakanlıktan son dakika açıklaması

Dervişoğlu, Sinan Ateş davası sanığı MHP'li Avukat Serdar Öktem'in uğradığı suikast ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben davayı herkes gibi yakinen takip ettim. Orta yerde bir cinayet var. Soruşturması, tahkikatı devam ediyor. Herhangi bir resmi açıklama yok sanık sayısından, başka. Ama birbiriyle ilişkilendirilebilecek olaylar zincirinin bir parçası gibi görünüyor olaylar. İzlemeye devam edeceğiz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Siyaset
CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız
CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız
Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü
Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? CHP'li Emir açıkladı!
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? CHP'li Emir açıkladı!