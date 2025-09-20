İsmail Saymaz sır perdesini araladı! Onay verilen bankanın sahibi bakın kim çıktı!

İsmail Saymaz sır perdesini araladı! Onay verilen bankanın sahibi bakın kim çıktı!
Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, dün dijital faaliyet izni alan bankanın kime ait olduğunu açıkladı. CHP'li Suiçmez, o bankanın sahibi kim diyerek sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. O bankanın patronu, CHP Lideri Özel'in işaret ettiği ismin oğlu çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni kararı 20 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

BDDK, 27 Mayıs 2025’te kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesini 23 Mayıs 2024 tarihli ve 10914 sayılı kararıyla uygun buldu. Karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi ile dijital bankaların faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmelikler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu alındı.

CHP'Lİ SUİÇMEZ: SAHİBİ KİM?

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"BBDK Adil Katılım Bankasına faaliyet izni verdi. Sahibi kim? Türk Bankacılık varlıkları içinde Katılım Bankacılığı'nın payı şu an %8 seviyesinde. İktidar bunu kısa vadede %15'e taşımayı hedef haline getirmiş durumda…."

İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz da bankanın sahibi açıkladı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Katılım Bankası’na BDDK tarafından dijital bankacılık için faaliyet izni verildi. Karar dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Adil Katılım Bankası geçen yıl kuruluş izni almıştı"

ÖZGÜR ÖZEL HAYATİ YAZICI'YI İŞARET ETMİŞTİİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesi'nde partisinin meclis çoğunluğunu kaybetmesi ile ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı işaret etmişti:

"AK Parti'de Hayati Yazıcı mesela, Hayati Yazıcı, Hayati Yazıcı'ya biri bir sorsun. Ya bu kadar mide bulandırıcı bir sürecin siz neresindeniz diye sormak lazım mesela Hayati Yazıcı'ya. Aklıma gelen bir isim olduğu için söyledim....Bunlara bir açıklık getirmek lazım. Akla takılan böyle şeyler oluyor. Hayati Yazıcı bu işlerin neresinde diye bakmak lazım. O yüzden,, mesela Hayati Bey'e bir mikrofon tutulursa, o da derse ki "Ben bu çirkinliklerin hiçbir yerinde yokum. Ben bunu tekrar ederim." Hayati Bey böyle demiş derim. Ama olacak işler değil. Yani yapılan işler gerçekten mide bulandırıcı"

