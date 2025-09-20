İnanılması güç Erdoğan senaryosu Ankara'nın dilindeymiş! 2017 referandumu...

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan “çağrı heyeti” tartışma yarattı. Bu gelişme sonrası 2017 referandumunun iptaliyle parlamenter sisteme dönüş senaryosu AKP kulislerinde yeniden gündeme geldi. Senaryoya göre, mahkeme referandumu iptal ederse Erdoğan görevini sürdürürken AKP hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığını alacak.

CHP kurultaylarıyla ilgili açılan davalar aylardır beridir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kurultayı hakkında tedbir kararı verdi. Bu karar sonrası, İstanbul İl Başkanlığı’na bir kayyum olarak Gürsel Tekin getirildi.

CHP'ye yönelik yargı kıskacının ardından AKP kulislerinde dikkat çeken bir senaryo yeniden dolaşıma girdi.

İddiaya göre, 2017 Anayasa değişikliği referandumunun iptali için bazı partilerin hukukçuları harekete geçti.

16 Nisan 2017’de yapılan referandumda “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” yüzde 51,41 oyla kabul edilmişti. Ancak seçimde mühürsüz oy pusulalarının kullanılması uzun süre tartışma konusu olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu oyları geçerli saymıştı.

Şimdi ise, seçimlere ilişkin kararların mahkemelere taşınabileceği yönündeki görüşlerden yola çıkarak, bazı hukukçuların referandumun iptali için mahkemelere başvurduğu iddia ediliyor.

2017 İPTAL EDİLİRSE, AKP HEM BAŞBAKANLIĞI HEM DE CUMHURBAŞKANLIĞI KONTROL EDEBİLECEK

Ankara’da konuşulan bu senaryoya göre, bir mahkemenin 2017 referandumunu iptal etmesi ve üst mahkemelerin bu kararı onaması durumunda, Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönebilir.

Nefes'ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık'ın haberine göre; Bu durumda, TBMM’de çoğunluğu elinde bulunduran AKP hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığını kontrol edebilecek.

Senaryoya göre, Erdoğan cumhurbaşkanlığı görevine devam ederken, başbakanlık makamı da AKP içinde yeniden şekillenecek. Çünkü halkın cumhurbaşkanını seçmesi, 2007 referandumuyla kabul edildiği için geçerliliğini sürdürecek.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ GELDİ

Aynı kulis kaynaklarında, ekim ayında geniş kapsamlı bir kabine değişikliği beklendiği de ifade edildi. Bu değişiklikle birlikte, AKP’nin yeni döneme hazırlık yaptığı yorumları yapılıyor.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

