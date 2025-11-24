İmralı'ya gidildi mi gidilmedi mi? Bu gizemin nedeni ne?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyelerinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gidip gitmedikleri gün boyunca en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Son Dakika | İmralı heyeti yola çıkıyor! Saat verildi

İKTİDAR MEDYASI HABERLERİ SİLDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan 'İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere Ada’ya hareket edeceğini iktidar medyasından Türkiye Gazetesi duyurdu fakat daha sonra haberi sildi. Sosyal medyada yer alan iddialar ise tartışmalara neden oldu.

HEYETİN İMRALI'DAN DÖNER DÖNMEZ KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Son olarak heyetin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşüp geri döndüğü öne sürüldü. İlke TV'nin aktardığına göre heyet İmralı'ya giderek Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından ise heyet üyeleri saat 16:15 civarında adadan döndü. Heyetin ilk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştükleri öne sürüldü.

Numan Kurtulmuş’un ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağı da iddia edildi.

AKP'Lİ YAYMAN 'GİTMEDİM' DESE DE ISRARLA 'GİTTİ' DENİLDİ

İstanbul’dan helikopterle adaya hareket ettiği öne sürülen heyette, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve AKP'den Hüseyin Yayman’ın yer aldığı aktarıldı.

AKP'nin İmralı heyeti üzesi Hüseyin Yayman, Ada'ya gittiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” dedi.

AKP'li Yayman, bugün İmralı’ya gitmediğini açıkla da kaynakların, ziyaretin gerçekleştiğini "kesin olarak" doğruladığı belirtildi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ MHP'Lİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, heyetin Ada'ya gittiği haberlerinden kısa süre önce sosyal medya hesabından “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” paylaşımında bulundu.