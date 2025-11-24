Son Dakika | İmralı heyeti yola çıkıyor! Saat verildi

Yayınlanma:
Son dakika... AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceğini iktidar medyası duyurdu fakat haberi sildi. Feti Yıldız'ın da mesajı dikkat çekti.

İmralı Süreci'nde Meclis'te kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme kararı aldı. Karar oy çokluğu ile geçti. AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP İmralı Adası'na gidilmesi lehine oy kullandı.

Heyetin dün (23 Kasım) Adalet Bakanlığı'na başvurduğu ve iznin çıktığı öğrenildi.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten olaşan heyet, Öcalan ile görüşmek için bir iki saat içinde İmralı'ya hareket edecek.

Heyetin İstanbul'dan helikopter ile İmralı Adası'na gideceği aktarıldı.

Heyetin ulaşımını ve teknik detayları da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) organize edecek.

FETİ YILDIZ'DAN MESAJ

MHP'l Feti Yıldız, yola çıkmadan önce X hesabından paylaşım yaptı. Yıldız, "Bizleri hayra anahtar,şerre kilit eyle Allah’ım" dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ HABER SİLDİ

Türkiye Gazetesi, İmralı hakkında son dakika geçtiği haberi sildi.

screenshot-2025-11-24-at-11-14-26-imrali-heyeti-yola-cikiyor-kritik-ziyaret-bugun-turkiye-gazetesi.png

Türkiye Gazetesi, X'teki paylaşışımını da sildi.

screenshot-2025-11-24-at-13-06-15-1-x.png

YAYMAN: SALI VEYA ÇARŞAMBA DEDİ

Sözcü'den Bala Ateş Irmak'ın haberine göre; AKP'li Hüseyin Yayman görüşmenin yarın ya da çarşamba olabileceğini belirtti. DEM Parti kaynakları da, "Elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

MA: İMRALI ADASI'NA GİTTİLER

MA'nın aktardığına göre de heyet İmralı Adası'na gitti.

HABERTÜRK MUHABİRİ: İMRALI'DALAR

Habertürk Muhabiri Mahir Kılıç, heyetin İmralı Adası'nda olduğunu söyledi. Kılıç, "Feti Yıldız, Hüseyin Yayman ve Gülistan Kılıç Koçyiğit şu an İmralı’da." dedi.

screenshot-2025-11-24-at-13-23-51-1-xte-mahir-kilic-feti-yildiz-huseyin-yayman-ve-gulistan-kilic-kocyigit-su-an-imralida-x.png

HİLAL KÖYLÜ: GÖRÜŞME AÇIKLANMAYACAK

Gazeteci Hilal Köylü X hesabından İmralı Adası'na ziyarete ilişkin bilgi verdi. Köylü görüşmenin 10 yıl boyunca açıklanmayacağını, fotoğrafa yer verilmeyeceğini fakat kısa bir özet açıklanacağını kaydetti. Köylü, şunları ifade etti:

Öcalan’ın özet mesajının paylaşılması gündemde:

İmralı’ya gidecek heyetin birkaç saat içinde helikopterle hareket etmesi bekleniyor.

Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.

Özellikle Öcalan’ın yasa değişikliği önerileri dinlenecek

AK Parti, MHP ve DEM Parti'den üç ismin İmralı'da Öcalan'la görüşmesinden fotoğraf paylaşılmayacak.

NELER OLMUŞTU?

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesihi başlatan İmralı Süreci'nde Öcalan'ın 'Başmüzakereci' olduğunu belirtip komisyon ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Uzun süre iktidar cephesinde büyük tartışma konusu olan talep MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısındaki çıkış ile komisyon gündemine geldi. Bahçeli, gerekirse bizzat İmralı Adası'na gidebileceğini söyledi.

Bahçeli'nin bu çıkışı AKP'ye bir rest olarak kulislerde yorumlardı. AKP'nin Öcalan ile görüşülmesinin oy oranlarına etki edebileceği nedeniyle soğuk durduğu söyleniyordu.

Bahçeli'nin restinin ardından 21 Kasım'da süreç için kurulan komisyon toplandı. Komisyon gizli yapıldı. Tutanaklar 10 yıl sonra halka açılacak. Bu nedenle CHP, oylamaya katılmadı. CHP ayrıca İmralı Heyeti'ne üye vermeyeceğini duyurdu.

Oylamada Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol Grubu çekimser oy kullandı. Yeni Yol Grubu ardından İmralı Heyeti'ne üye vermeyeceklerini açıkladı. İmralı'ya gidilmesine karşı çıkan Yeniden Refah Partisi de oylamaya katılmadı.

Demokrat Parti ile Cumhur İttifakı'ndan DSP ve Hüda-Par İmralı'ya gidiş aleyhine oy verdi. Demokrat Parti bugün de İmralı'ya gidiş nedeniyle komisyondan çekildiğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

