İmralı Süreci'nde kritik zirve! MİT ikinci defa sunum yapacak

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17. toplantısını bugün gerçekleştirecek.

20 askerin şehit olması nedeniyle ertelenen toplantıda güvenlik bürokrasisi komisyonun kurulmasından bu yana ikinci kez dinlenecek.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Üç isim, 8 Ağustos’taki ilk sunumlarının ardından geçen üç ayda yaşanan gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verecek.

KALIN SAHADAKİ BİLGİLERİ VERECEK

MİT Başkanı Kalın’ın, TSK ile kurulan ortak yapı sayesinde bugüne kadar bırakılan silah sayısı, bu silahların envanteri, imha edilen mühimmat ve örgüte ait mağaralar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da süreç ile ilgili sık sık MİT'in sahada takipte olduğunu ifade etmişti.

Terör örgütünün Suriye kolunun Şam yönetimiyle yürüttüğü temaslar ve SDG entegrasyonu da gündemde olacak.

Yaşar Güler’in sınır ötesi operasyonlar ve bölgedeki diğer unsurlara yönelik terörle mücadele faaliyetlerinde gelinen son noktayı paylaşması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise yurt içindeki operasyonlar ve terör örgütü PKK’nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı gibi faaliyet alanlarına karşı yapılan müdahaleler konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

AKP'li Çelik'ten 'süreç' açıklaması: Bahçeli emrivaki yaptı AKP hayır diyemedi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; üç yetkilinin sunumları, komisyonun hazırlayacağı raporun temelini oluşturacak. Raporda, silah bırakan PKK mensuplarının Türkiye’ye dönüşü hâlinde yasal statülerinin ne olacağı, suça karışanlar için izlenecek yol, örgüt yöneticilerinin durumu ve Mahmur Kampı’ndaki sivillerin dönüş süreci gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

Toplantının MİT sunumu nedeniyle “tam kapalılık” esasına göre yapılacağı, tüm konuşmaların tutanak altına alınacağı ancak kamuoyuyla paylaşılmayacağı belirtildi.