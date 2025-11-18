İmralı Süreci'nde kritik zirve! MİT ikinci defa sunum yapacak

İmralı Süreci'nde kritik zirve! MİT ikinci defa sunum yapacak
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini izleyen TBMM Komisyonu, 17. toplantısını bugün gerçekleştirecfek. BakanlarGüler, Yerlikaya ile MİT Başkanı Kalın güvenlik gelişmelerini aktaracak. Süreç boyunca sahada yaşanan gelişmeler aktarılacak.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17. toplantısını bugün gerçekleştirecek.

20 askerin şehit olması nedeniyle ertelenen toplantıda güvenlik bürokrasisi komisyonun kurulmasından bu yana ikinci kez dinlenecek.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Üç isim, 8 Ağustos’taki ilk sunumlarının ardından geçen üç ayda yaşanan gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verecek.

KALIN SAHADAKİ BİLGİLERİ VERECEK

MİT Başkanı Kalın’ın, TSK ile kurulan ortak yapı sayesinde bugüne kadar bırakılan silah sayısı, bu silahların envanteri, imha edilen mühimmat ve örgüte ait mağaralar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da süreç ile ilgili sık sık MİT'in sahada takipte olduğunu ifade etmişti.

Terör örgütünün Suriye kolunun Şam yönetimiyle yürüttüğü temaslar ve SDG entegrasyonu da gündemde olacak.

Yaşar Güler’in sınır ötesi operasyonlar ve bölgedeki diğer unsurlara yönelik terörle mücadele faaliyetlerinde gelinen son noktayı paylaşması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise yurt içindeki operasyonlar ve terör örgütü PKK’nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı gibi faaliyet alanlarına karşı yapılan müdahaleler konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

AKP'li Çelik'ten 'süreç' açıklaması: Bahçeli emrivaki yaptı AKP hayır diyemediAKP'li Çelik'ten 'süreç' açıklaması: Bahçeli emrivaki yaptı AKP hayır diyemedi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; üç yetkilinin sunumları, komisyonun hazırlayacağı raporun temelini oluşturacak. Raporda, silah bırakan PKK mensuplarının Türkiye’ye dönüşü hâlinde yasal statülerinin ne olacağı, suça karışanlar için izlenecek yol, örgüt yöneticilerinin durumu ve Mahmur Kampı’ndaki sivillerin dönüş süreci gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

Toplantının MİT sunumu nedeniyle “tam kapalılık” esasına göre yapılacağı, tüm konuşmaların tutanak altına alınacağı ancak kamuoyuyla paylaşılmayacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Siyaset
Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi
Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi
İmamoğlu'ndan sosyal medya engeline karşı hamle: Nerede kalmıştık
İmamoğlu'ndan sosyal medya engeline karşı hamle: Nerede kalmıştık