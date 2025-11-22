İmralı kararı sonrası CHP binasına saldırı düzenlenmişti: DEM Parti'den açıklama geldi

CHP'nin İmralı’ya gidecek heyete üye vermeme kararının ardından CHP’nin İpekyolu İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırı düzenlendi. Saldırganlar, parti binasındaki tabelalara zarar verdi.

DEM Parti Van İl Örgütü, CHP’nin İpekyolu İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, saldırının ilk aşamada parti tabanı ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını ancak olayın kısa sürede farklı kişilerce gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İmralı kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı: Tabelaları kırdılar

DEM Parti Van İl Örgütü, CHP’nin İpekyolu İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırıyı kınadı.

"Ülke açısından tarihi öneme sahip 'barış ve demokratik toplum' sürecinde Meclis’te kurulan komisyonun İmralı Adası’na gitme kararıyla kritik bir aşamaya girmiş bulunmaktayız. Her ne kadar arzu etmediğimiz kendini geri çekme, kararı tartıştırma ve süreci sekteye uğratmaya dönük bazı yaklaşımlar ortaya çıkmış olsa da gelinen aşamada Meclis’ten doğru bir heyetin sayın Abdullah Öcalan ile görüşecek olması anlamlı ve tarihi bir niteliktedir.

CHP’nin kararının hemen ardından kentimiz Van’da CHP İpekyolu İlçe binasına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. İlk anda parti tabanımızla ilişkilendirilmeye çalışılan saldırının başkaca kesimler tarafından yapıldığı kısa sürede anlaşılmıştır. Bu tarihi gelişmeler karşısında CHP’nin takındığı olumsuz tavrı eleştirmenin yanında, bu tavra yönelik gelişecek hiçbir şiddet yöneliminin doğru olmadığını belirtmek isteriz.

Bilinmesini isteriz ki; bu süreçte barış ve eşitlik mücadelesi veren partimizin, üyelerimizin ve bize gönül veren milyonların sorumluluğunun daha çok arttığının bilincindeyiz. Şunu da biliyoruz ki, bu hassas süreçte ortaya çıkacak her türlü provakatif tutumun karşısında durmak tarihsel bir görevdir. Bu nedenle hem yürüttüğümüz haklı mücadeleyi hem de barış/eşitlik karşıtlarına yönelttiğimiz meşru siyasal eleştirileri boşa düşürecek hiçbir söylem ve eylemin bize ait olmayacağını önemle belirtiyoruz. Halkımızın da bu duyarlılıkla yaklaştığını ve yaklaşacağını biliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha CHP binasına yönelik saldırıyı kınıyor, parti yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca tüm kesimleri bu süreçte daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz."