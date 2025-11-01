İmralı Heyetinin Öcalan ile görüşeceği tarih belli oldu

İmralı Heyetinin Öcalan ile görüşeceği tarih belli oldu
Yayınlanma:
İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği tarih belli oldu.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, 30 Kasım'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmüştü.

Erdoğan İmralı Heyeti ile bir araya geldiErdoğan İmralı Heyeti ile bir araya geldi

İmralı Heyeti'nin, Erdoğan ile görüşmesinin ardından, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmenin yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu.

TARİH BELLİ OLDU

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti'den edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

İmralı Heyeti 30 Kasım'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmüştü. Görüşmede, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı.

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Siyaset
DEM Partili Belediye Eş Başkanları tahliye edildi
DEM Partili Belediye Eş Başkanları tahliye edildi
CHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yok
CHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yok