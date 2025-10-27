İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor: Kaybedenlerin yazdığı bir korku hikayesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla bir kez daha tutuklama kararı verilmesine ateş püskürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil toplam 5 kişi hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

"SANDIK GELDİ Mİ ADALETİ YENİDEN YAŞAYARAK GÖRECEKSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına isyan etti.

İmamoğlu'na verilen tutuklama kararının kaybedenlerin titreyen elleriyle yazdığı bir korku hikayesi olduğunu savunan Zeybek, "Sandık geldi mi, adaleti de, iradeyi de yeniden yaşayarak göreceksiniz ve anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ödünüz kopuyor koltuk gidecek diye telaştasınız anlıyoruz ama o debdebeli koltuklarınız gidecek. Ciddiyetini yitirmiş, aklını öfkesine teslim etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na atılan 'casusluk' iftirası kaybedenlerin titreyen elleriyle yazdığı bir korku hikayesidir. Artık ipin ucunu tamamen kaçırdınız. Her geçen gün biraz daha dibe batıyorsunuz. Boş dosyalardan, uydurma suçlardan, kumpaslardan medet umanlar; son sözü hep millet söyledi, yine millet söyleyecek. Sandık geldi mi, adaleti de, iradeyi de yeniden yaşayarak göreceksiniz ve anlayacaksınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

