İmamoğlu'nun diploma davası yarın!
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle ilgili ceza davası yarın Silivri'de görülecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Türkiye'yi savunuyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin davanın duruşması yarın görülecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaptı.
"SİLİVRİ’DE OLACAĞIZ"
"Türkiye'yi savunuyoruz" başlığıyla paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasını takip etmek için, Silivri’de olacağız" açıklamasında bulundu. Davanın yarın saat 11.00'de İstanbul Silivri'de görüleceği ifade edildi.