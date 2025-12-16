Gülşah Durbay'a iftira atan Küçükaydın kalp krizi geçirmemiş

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Durbay, dün son yolculuğuna uğurlandı. Durbay, hastalığı nedeniyle girdiği bir ameliyat nedeniyle aşağılık bir iftiraya maruz kaldı.

Ebru Küçükaydın, Antalya merkezli yerel bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda Durbay ile Özel hakkında çirkin bir iftira atmış, bu yalan nedeniyle mahkemede de mahkum olmuştu.

Durbay'ın ölümünden sonra tekrar gündeme gelen Küçükaydın'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Kalp krizi geçirdiği bilgisi de Durbay'ın ölüm günü haber olarak yer verildi.

Küçükaydın'ın üç gün önce kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, "Gülşah Türbay ile ilgili iddiaları ortaya atan Ebru Küçükaydın 3 gün önce kalp spazmından hastaneye kaldırılmış.

Ben yani onun bile numara olduğunu düşünüyorum. Yani kamuoyu tepkilerinden çekinmek ve sakınmak için. Öyle bir numara olduğunu düşünüyorum." dedi.