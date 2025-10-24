İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 7 kişiyle birlikte 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davadan bugün beraat etti.

İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı davasından beraat etti

Yargılama sürecinde önceki duruşmalarda mahkeme, bir çok celsede davada kovuşturulması gereken başkaca husus bulunmadığını belirtmiş ve duruşma savcısından esasa ilişkin mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunmasını istemişti.

MÜTALAA AÇIKLAMASI BEKLENİRKEN DURUŞMADAN BİR GÜN ÖNCE RAPOR ALMIŞTI

Duruşma savcısı, mütalaasını açıklaması beklenen birçok duruşmada mahkemenin 'araştırılacak başkaca husus kalmamıştır' kanaatine rağmen 'eksik hususlar var' diyerek mütalaasını sunmamış, kimi duruşmalara ise rapor alarak katılmamıştı.

Bugün görülen duruşmada da savcı yine “eksik hususlar var” diyerek beklenen mütalaayı vermedi. Avukatlar, “5 celsedir mütalaa bekliyoruz” diyerek savcının mütalaasını açıklamasını istedi.

"MÜTALAA İÇİN SÜRE VERİLMESİNE GEREK YOK" KARARI

Mahkeme, "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle savcıdan mütalaasını hazırlaması için ek süre verilmesine gerek olmadığına dair ara karar oluşturdu.

Mahkemenin ara kararı şöyle:

1-Dosyanın geldiği aşama, mevcut delil durumu dikkate alındığında 30/12/2022 tarihli GD iddianameye konu edilip mahkememizce yargılaması yapılan olayın, toplanan deliller neticesinde aydınlatılmış olduğu değerlendirilmekle iddia makamının tevsi tahkikat taleplerinin reddine,

2- 1 nolu ara kararda izah edildiği üzere gelinen aşamada iddianameye konu olayın açıklığa kavuşturulmuş olduğunun değerlendirilmesi, yargılama safahatı ile adil yargılanma hakkı ve makul sürede yargılama ilkeleri gözetilerek yeniden esas hakkında mütalaa sunulması için süre verilmesine yer olmadığına dair ara kararların tefhimi açık yargılamaya devam olundu.

Mahkeme, karar duruşmasında mütalaa ile ilgili oluşturduğu bu ara kararının ardından tekrar duruşma savcısından mütalaasını istedi.

Savcının, "Dosya eksiktir. Belirttiğimiz ki husus şunlardır; Birincisi ihale dosyasının getirtilip altındaki imzaların sanıklara kendilerinin olup olmadığının sorulması değil her iki dönen bilirkişi raporlarında dosyada mevcut olduğu ve olmadığı ile ilgili farklı değerlendirmeler bulunan ve suçun sübutuna etkili o belgelerin dosyada olduğu veya olmadığı ile ilgili mahkemece gözlemde bulunulmamış mahkeme tutanağına yazılmamıştır. Bu lehe ve aleyhe sonuç doğurabilecek bir eksikliktir. Ayrıca bu suç işlenmiş ise bunun belediye görevlileri haricinde sivil ayağı olmadan işlenmesi mümkün değildir. Bu kişiler baştan beri yaklaşık 10 yıldır görülmemiş fark edilmemiş savcılığımızca bu husus görülüp tutanak yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur. İhaleye fesat iddiasında söz edilen kişiler olmadan bu suç zaten işlenemez..." ifadelerini kullandığı görüldü.