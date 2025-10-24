İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı davasından beraat etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Bu dava kapsamında 7 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla açılan davadan beraat etti.

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi vererek, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2015 yılında düzenlenen bir ihale için suç duyurusunda bulunmuştu.

İMAMOĞLU BERAAT ETTİ

Bu kapsamda İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu söz konusu davadan beraat etti.

"BEN, BU TOPRAKLARIN HAS EVLADI EKREM İMAMOĞLU..."

İmamoğlu söz konusu kararın ardından sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…" ifadelerini kullandı.

