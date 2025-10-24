İmamoğlu 'Beylikdüzü Belediye Başkanlığı' davasından hakim karşısına çıktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor

İmamoğlu 'Beylikdüzü Belediye Başkanlığı' davasından hakim karşısına çıktı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun bu dava kapsamında 7 yıla kadar hapsi isteniyordu. 'Yolsuzluk' iddiasıyla hakim karşısına çıkan İmamoğlu beraat etti.

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi vererek, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2015 yılında düzenlenen bir ihale için suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu kapsamda İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde “yolsuzluk” iddiasıyla dava açıldı. 29 Aralık 2015 yılına ait bir ihale üzerinden İmamoğlu’na yönelik bir dava açıldı. İlk duruşma 15 Haziran 2023’te görüldü ve yargılamada 2 sene geride kaldı. Son duruşmaya dek duruşma savcısı “mütalaasını” açıklamamış, bir önceki duruşmada da mahkeme dosyayı mütalaa açıklanması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bu yıl 11 Temmuz'da yargılama bir kez başladı. Hakim bu kez de “duruşma savcısının değişmesini” gerekçe göstererek savcının mütalaa açıklaması için gelecek celseye kadar ek süre verilmesine hükmetmişti. İddianamede "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi. İmamoğlu 7 yıl ile yargılandığı davadan beraat etti.

