İmamoğlu'nun babasından kayyuma sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baba İmamoğlu, şirketine atanan kayyuma tepki göstererek, "Baba İmamoğlu "Yemin ederek söylüyorum, ben şirketime el konulmasına üzülmüyorum. Ben, devletimizin bu kadar acziyetini inanın ki hayatımda hiç yaşamadım" açıklamasında bulundu.

Hasan İmamoğlu, Gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu. Öztürk'ün kaleme aldığı yazıda, "Hasan İmamoğlu, 1967 yılında firmasını memleketi Trabzon'da kurdu. Bugün isimleri ön plana çıkan Karadenizli bazı iş insanlarına inşaat malzemeleri satıyordu. Hasan İmamoğlu da Trabzon'un tanımış iş insanları arasına girmişti. Anavatan Partisi döneminde siyasetle de uğraştı. Ama, "İki gözü gibi baktığı” firmasına bir gün kayyum atanabileceği hiç aklından bile geçmemişti. Hasan İmamoğlu, bir anda her şeyini kaybetti. Çok üzüldü, çünkü haksız yere şirketine el konulduğu görüşünde. İnsanların malına mülküne komünist rejimlerde el konulduğu söylenirdi" denildi.

"ŞİRKETİME KOYAMAYACAĞIM İNSAN..."

Baba İmamoğlu '1967 yılında şirketini kurmuş, onu büyütmüş bir iş insanı olarak, birden şirketinize kayyum atanmasını nasıl karşıladınız?' sorusuna da yanıt verdi. İmamoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birdenbire şu ana kadar birikimlerimin hepsi devlette. Ömür boyu hep uğraştım; çalıştım. Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele de ettim. Komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım. Çünkü komünizme gerek yok. İstedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza mülkünüze el konuluyor. Yapacak bir şey yok. Kayyumun amacının burada ne olduğunu biliyorsunuz. Ben eskiden siyasete birazcık oradan buradan bulaştım. Partiler işe iki adam yerleştirdi mi büyük iş yapmış olurdu. Çünkü iki kişi işe yerleştirdi mi, üç-dört kişinin, bir ailenin gönlünü yapmış oluyordu. Şimdi bunlar herhalde onu yapıyorlar. Şirketime koyamayacağım insan ‘Ben buranın hakimiyim, sen karışamazsın' diyor. 'Ben, işte şu kadar da maaşını alacağım' diyor. Bugün bunun hali bu. Ne zaman kalkar? Bir kişinin emrine bağlı. O ne zaman kaldırmak isterse o zaman kayyum kalkar" sözleri yer aldı.

"ŞİRKETİME EL KONULMASINA ÜZÜLMÜYORUM"