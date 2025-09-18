İmamoğlu'ndan öğrenci yurdu mesajı: Biz çözeriz

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KYK İstanbul Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndaki skandalın patlak vermesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, İBB yurtlarından bahsederek "Bütün öğrenciler mutlu ve huzurlu, derslerine bakıyorlar. Bu sorunu biz çözeriz. İstanbul’da yaptık, Türkiye’de de yağacağız" dedi.

İstanbul'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat işçilerinin öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp odalara prezervatif ve içki şişeleri bıraktığı görüldü.

Olay kamouyunda infiale neden olurken Gençlik ve Spor Bakanlığı görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki KYK yurtlarındaki sıkıtılara dikkat çekti.

KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...

İmamoğlu, "Bir ülkeyi yönetenler övünecekse gençlere ve çocuklara verdiği değer, iyi eğitim ve olanaklarla övünmeli. Bu ülkenin pırıl pırıl, yeteneki ve zeki çocukları var, hepsi birer cihan parçası, bu çocuklar ülkemizi güçlü ve refah içinde yaşanır hale getirecekler" dedi.

İBB yurtlarındaki kaliteli ve güvenli ortamlardan bahseden İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "KYK yurtlarında kalan öğrencilerden çok sayıda mektup ve mesaj alıyorum. Öğrenciler; yurtların koşullarından, yemeklerin kalitesinden, imkanların kısıtlılığından, internet hizmetinin zayıflığından, ulaşım olanaklarının azlığından, güvenlikten ve şikayetlerini dile getirdiklerinden kendilerine yönelik tavırlardan çok şikayetçiler.
  • Bir ülkeyi yönetenler övünecekse gençlere ve çocuklara verdiği değer, iyi eğitim ve olanaklarla övünmeli. Bu ülkenin pırıl pırıl, yeteneki ve zeki çocukları var, hepsi birer cihan parçası, bu çocuklar ülkemizi güçlü ve refah içinde yaşanır hale getirecekler.
  • En büyük yatırımımız onlara olmalı. Çok şeye gerek yok, bu ülke saraylardan, şatafattan, israftan kurtulsun yeter; iyi eğitim iyi niyetle sağlanır. İBB’nin pırıl pırıl yurtları var, yenileri açılıyor, ekonomik, kaliteli ve güvenli barınma sağlıyoruz. Bütün öğrenciler mutlu ve huzurlu, derslerine bakıyorlar. Bu sorunu biz çözeriz. İstanbul’da yaptık, Türkiye’de de yağacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

