İmamoğlu'ndan öğrenci yurdu mesajı: Biz çözeriz

İstanbul'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat işçilerinin öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp odalara prezervatif ve içki şişeleri bıraktığı görüldü.

Olay kamouyunda infiale neden olurken Gençlik ve Spor Bakanlığı görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki KYK yurtlarındaki sıkıtılara dikkat çekti.

KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...

İmamoğlu, "Bir ülkeyi yönetenler övünecekse gençlere ve çocuklara verdiği değer, iyi eğitim ve olanaklarla övünmeli. Bu ülkenin pırıl pırıl, yeteneki ve zeki çocukları var, hepsi birer cihan parçası, bu çocuklar ülkemizi güçlü ve refah içinde yaşanır hale getirecekler" dedi.

İBB yurtlarındaki kaliteli ve güvenli ortamlardan bahseden İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: