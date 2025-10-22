İmamoğlu'ndan mitinge çağrı: Bu bir ahlak mücadelesi

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Arnavutköy’deki Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı “Millet İradesine sahip Çıkıyor” mitingine katılım çağrısı yaptı.

Özgür Özel'den çağrı: Türkiye bir yol ayrımındadır

"BU BİR AHLAK, ADALET VE VİCDAN MÜCADELESİ"

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Arnavutköy’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. 22 Ekim Çarşamba 19.30 Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı."