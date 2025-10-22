İmamoğlu'ndan mitinge çağrı: Bu bir ahlak mücadelesi
Yayınlanma:
CHP’nin Arnavutköy’de yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Arnavutköy’deki Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı “Millet İradesine sahip Çıkıyor” mitingine katılım çağrısı yaptı.
Özgür Özel'den çağrı: Türkiye bir yol ayrımındadır
"BU BİR AHLAK, ADALET VE VİCDAN MÜCADELESİ"
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Arnavutköy’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. 22 Ekim Çarşamba 19.30 Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı."