Özgür Özel'den çağrı: Türkiye bir yol ayrımındadır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbulluları partisinin yarın 63'üncüsünü düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağırdı. özel, "Bugün Türkiye, bu iki anlayış arasında bir yol ayrımındadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mart operasyonlarının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 63'üncüsünü, yarın saat 19.30'da Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyecek.

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydandaMillet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydanda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları mitinge davet etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Bugün Türkiye, bu iki anlayış arasında bir yol ayrımındadır" diyen Özgür Özel, mitingin adresini ve saatini paylaştı.

"BUGÜN TÜRKİYE BİR YOL AYRIMINDADIR"

CHP Lideri Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin vicdanı, yere düşenine nasıl davrandığıyla belli olur. Kimi tekme atar, kimi el uzatır.

Bugün Türkiye, bu iki anlayış arasında bir yol ayrımındadır.

Biz, yere düşenin sesini, garibin duasını, hakkı yenenin feryadını duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet hâlâ ve her zaman kimsesizlerin kimsesidir."

Özgür Özel, paylaşımının sonunda, mitingin adresini ve saatini de, "Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı | 22 Ekim Çarşamba | 19.30" ifadeleriyle bildirdi.

