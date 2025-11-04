İmamoğlu'ndan Cumhuriyet için kenetlenme çağrısı

Yayınlanma:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Hollanda Birliği’nin Rotterdam’da düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına gönderiği mektupta "Atatürk'ün emanet ettiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için kenetlenmeliyiz" dedi.

Mart'tan bu yana Slivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Hollanda'da düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğine mektup gönderdi. Hukukun üstün olduğu, adil ve eşit bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini belirten İmamoğlu, Cumhuriyet için kenetlenme çağrısı yaptı.

CHP Hollanda Birliği, Rotterdam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kutlamada, CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, GroenLinks–PvdA ittifakı milletvekili Songül Mutluer ve CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli birer konuşma yaptı.

Etkinlikte, İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj da okundu.

Yurt dışındaki partililere selamlarını ileten İmamoğlu, Türkiye’nin “otoriter rejimlerin yükseldiği kritik bir dönemden geçtiğini” belirterek, Atatürk’ün emanet ettiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için kenetlenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

CHP Hollanda Birliği'nin Rotterdam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Özel'den Demirtaş açıklaması! "Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla özür diliyorum"Özel'den Demirtaş açıklaması! "Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla özür diliyorum"

Cumhuriyet'in büyük fedakârlıklarla kurulduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hukukun üstün olduğu, adil ve eşit bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Bundan asla şüphem yok” dedi. Mesajını “Önce adalet, önce hürriyet” sözleriyle bitiren İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak “Yaşasın tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA

