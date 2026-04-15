İmamoğlu'dan okul baskınına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ortaokula düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten İmamoğlu, "Çocuklarımızın ikinci yuvası olan okulların, onlar için daha güvenli hâle getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir vazifedir" dedi.

"OKULLARI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK HEPİMİZİN VAZİFESİ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada İmamoğlu, Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan ortaokul saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerin okullara emanet olarak bıraktığı çocukların can güvenliğine dair endişe duyulan bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Çocuklarımızın ikinci yuvası olan okulların, onlar için daha güvenli hâle getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."