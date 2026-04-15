İmamoğlu'dan okul baskınına ilişkin açıklama

İmamoğlu'dan okul baskınına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul baskınına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ortaokula düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten İmamoğlu, "Çocuklarımızın ikinci yuvası olan okulların, onlar için daha güvenli hâle getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir vazifedir" dedi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! 9 can kaybı 13 yaralıSon dakika | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! 9 can kaybı 13 yaralı

"OKULLARI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK HEPİMİZİN VAZİFESİ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada İmamoğlu, Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan ortaokul saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerin okullara emanet olarak bıraktığı çocukların can güvenliğine dair endişe duyulan bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Çocuklarımızın ikinci yuvası olan okulların, onlar için daha güvenli hâle getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (15 Nisan 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

CHP'li Bakan'dan Erdoğan'a yanıt: "Acının siyaseti olmaz" demişti! Münferit olay değil devlet yönetimi sorunu
CHP'li Bakan'dan Erdoğan'a yanıt: "Acının siyaseti olmaz" demişti! Münferit olay değil devlet yönetimi sorunu
Tutuklu CHP Ankara İl Başkanı Erkol: Baskılar arttıkça direncimiz büyüyor
Tutuklu CHP Ankara İl Başkanı Erkol: Baskılar arttıkça direncimiz büyüyor
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı