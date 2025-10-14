İmamoğlu için iddianame beklenirken CHP düğmeye bastı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında bu hafta üç büyükşehirde kongrelerini tamamlayacak.

Cuma günü İzmir, cumartesi günü Ankara, pazar günü ise İstanbul il kongreleri yapılacak. Parti kurmayları, “Üç büyükşehirde de mevcut başkanların görevine devam etmesi bekleniyor. 22 Ekim’de tüm kongreler tamamlanmış olacak” dedi.

CHP yönetimi, 24 Ekim’de görülecek kurultay davası öncesinde Parti Meclisi’nin (PM) 23 Ekim gibi toplanarak resmî kurultay kararını alabileceğini ifade etti. Kurultayın kasım sonunda yapılması planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (13 Ekim) partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda İsrail-Gazze ateşkesi, dış politika gündemi, devam eden program çalışmaları ve il kongrelerinin gidişatı değerlendirildi.

İMAMOĞLU İÇİN ÜÇ İDDİANAME BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu ay iddianame paylaşılması bekleniyor.

Parti kurmayları, "Üç iddianame bekleniyor. İlk Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün iddianamesi. Burada önce ilçe belediyeleriyle bir algı kampanyası başlatırlar. Sonra Ekrem Bey’in üzerinden ikinci iddianame ile devam ettirirler. Bir de terör suçlaması olan iddianame var" bilgisini paylaştı.

Yaz döneminde belirlenen 50 binin üzerindeki mahalle temsilcisinin de bu süreçte sahada doğru bilgileri aktaracağı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; sürece karşı hazırlıklı olduklarını belirten CHP yetkilileri şöyle konuştu:

"İktidar büyük bir algı yürütecek. En ufak beyanı bile köpürtmeye çalışacak. Biz de buna karşı hem hukukçulardan oluşan birimimizle hem de iletişim ekibimizle yanıt vereceğiz. Yaz döneminde partimizin saha çalışmaları için 50 binin üzerinde mahalle temsilcisi belirlemiştik. Onlar da bu süreçte insanlara doğru bilgiyi verecek. Gerçeklerin anlatılması, duyulması için örgütümüzle, hukukçularımızla, iletişim ekibimizle hazır olacağız"

İmamoğlu çağrıyı yaptı: Biz çoğunluğuz onlar bir avuç

CHP Lideri Özgür Özel’in “Yargılanmak değil, yargılamak için iddianameyi bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunan parti kurmayları, sürecin yalnızca savunma yapmakla sınırlı olmayacağını vurguladı. Kurmaylar şu değerlendirmeyi yaptı: