İmamoğlu çağrıyı yaptı: Biz çoğunluğuz onlar bir avuç

19 Mart'ta İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamından evine düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alındıktan 4 gün sonra, 15.5 milyon halk oyu ile cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 201 gündür iddianamesi hazırlanmayan dosya nedeni ile tutuklu bulunuyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından vatandaşlar tepkisini Saraçhane başta olmak üzere çok sayıda yerde sokağa çıkarak göstermiş, CHP lideri Özgür Özel'in Türkiye'nin dört bir yanında devam eden

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini başlatmış ve imza kampanyası başlatılmıştı.

İMAMOĞLU ÇAĞRIYI YAPTI

"Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum!" sloganı ile başlatılan imza kampanyası için çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu adına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli hesaptan yeni bir paylaşım yapıldı.

Özgürlük ve CHP'nin uzun süredir dile getirdiği erken seçim için vatandaşlardan imza desteğinin beklendi kampanya için "Biz kazanacağız, millet kazanacak" diyen Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ ÇOĞUNLUĞUZ ONLAR BİR AVUÇ"

"Biz çoğunluğuz onlar bir avuç. Ülkeye umutla bakan, birbirini seven, demokrasiye inanan insanlar bu ülkenin çoğunluğudur. Korkuyla, tehditle koltuğunu korumaya çalışanlar ise bir avuç. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bu geleceğe sen de imza at"