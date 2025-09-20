İmamoğlu Diyarbakırlı ünlü şairin şiirini paylaştı

İmamoğlu Diyarbakırlı ünlü şairin şiirini paylaştı
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 186 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada Ahmed Arif’in şiirlerini okuduğunu belirtti. İmamoğlu, son duruşmada da savunmasını Ahmed Arif’in şiiriyle bitirmişti. İmamoğlu, Ahmet Arif'in ünlü şiirinden dizilerinin yazıldığı duvarın önünden çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde 186 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla yeni bir açıklama paylaştı. İmamoğlu, cezaevinde geçirdiği günlerde edebiyata yöneldiğini belirterek, şiirlerin kendisine moral verdiğini dile getirdi.

İmamoğlu, “Hücremde fırsat buldukça diğer kitapların yanı sıra şiir kitapları da okuyorum” dedi. Son dönemde özellikle Ahmed Arif’in dizeleriyle vakit geçirdiğini belirten İmamoğlu, şairle olan bağını ve İstanbul’daki kütüphane projelerini de hatırlattı.

İstanbul’un farklı ilçelerinde açılan halk kütüphanelerine edebiyatçıların ismini verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bu fotoğraf da Sultangazi’de açtığımız Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nden” ifadesini kullandı.

İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktıİmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı

Tutukluluğuna rağmen mücadele azmini koruduğunu gösteren İmamoğlu, mesajını şu cümleyle tamamladı:

“Şairimizin şiirlerinde anlattığı bu ülkenin güzel insanları, pırıl pırıl çocukları için mücadelemiz ve şairle yolculuğumuz devam ediyor.”

screenshot-2025-09-20-at-11-32-23-1-xte-cumhurbaskanligi-aday-ofisi-hucremde-firsat-buldukca-diger-kitaplarin-yani-sira-siir-kitaplari-da-okuyorum-bu-ara-ahmed-arif-siirlerini-okuyorum-istanbulun-farkli-ilcelerinde-kut.png

SON DURUŞMADA AHMET ARİF'İN ŞİİRİNİ OKUMUŞTU

İmamoğlu, geçtiğimiz hafta tartışmalı bir şekilde iptal edilen üniversite diploması ile ilgili açılan davada hakim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu, savunmasını Ahmet Arif'in Anadolu şiiri ile bitirmişti. İmamoğlu, aşağıdaki şiiri mahkemede okumuştu:

Öyle yıkma kendini, Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.
Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım, Oğullarım var gelecekte,
Her biri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Siyaset
CHP heyeti olağanüstü kurultay öncesi Atatürk’ün huzuruna çıktı
CHP heyeti olağanüstü kurultay öncesi Atatürk’ün huzuruna çıktı
Özgür Özel sordu gerçek ortaya çıktı! İşte Yılmaz Tunç'un önündeki o dosya
Özgür Özel sordu gerçek ortaya çıktı!