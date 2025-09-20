İmamoğlu Diyarbakırlı ünlü şairin şiirini paylaştı

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde 186 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla yeni bir açıklama paylaştı. İmamoğlu, cezaevinde geçirdiği günlerde edebiyata yöneldiğini belirterek, şiirlerin kendisine moral verdiğini dile getirdi.

İmamoğlu, “Hücremde fırsat buldukça diğer kitapların yanı sıra şiir kitapları da okuyorum” dedi. Son dönemde özellikle Ahmed Arif’in dizeleriyle vakit geçirdiğini belirten İmamoğlu, şairle olan bağını ve İstanbul’daki kütüphane projelerini de hatırlattı.

İstanbul’un farklı ilçelerinde açılan halk kütüphanelerine edebiyatçıların ismini verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bu fotoğraf da Sultangazi’de açtığımız Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nden” ifadesini kullandı.

İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı

Tutukluluğuna rağmen mücadele azmini koruduğunu gösteren İmamoğlu, mesajını şu cümleyle tamamladı:

“Şairimizin şiirlerinde anlattığı bu ülkenin güzel insanları, pırıl pırıl çocukları için mücadelemiz ve şairle yolculuğumuz devam ediyor.”

SON DURUŞMADA AHMET ARİF'İN ŞİİRİNİ OKUMUŞTU

İmamoğlu, geçtiğimiz hafta tartışmalı bir şekilde iptal edilen üniversite diploması ile ilgili açılan davada hakim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu, savunmasını Ahmet Arif'in Anadolu şiiri ile bitirmişti. İmamoğlu, aşağıdaki şiiri mahkemede okumuştu: