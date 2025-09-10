İmamoğlu ateş püskürdü! "Sözde ekonomist"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin ve 9 otoyolun satışa çıkarılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Gene Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı isim vermeden eleştiren İmamoğlu, ekonomi politikalarını hedef aldı.



İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın, "Faiz sonuç enflasyon neticedir" sözlerini hatırlatıp şunları dile getirdi:

“Faiz düşerse enflasyon da düşer” diyeceksiniz, Bu yanlış yola girme diyenlere “siz dış güçsünüz, milli değilsiniz” diye hakaret edeceksiniz, Ülkenin liyakatli iktisatçılarını “bunlar bilmez ben ekonomistim” diye mahkemelerde süründüreceksiniz, Hazine’ye ve Merkez Bankası’na KKM adı altında trilyonlarca lira zarar vereceksiniz, Sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi devletin ve milletin varlığı olan İstanbul boğazındaki köprülerini ve 9 otoyolu satışa çıkaracaksınız."

Erdoğan'ın ekonomi yönetimine gelen eleştirilere sürekli, "Ben Ekonomistim" sözlerini de İmamoğlu şöyle eleştirdi: