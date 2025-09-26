İmamoğlu Afyon'a Atatürk'ün sözleriyle çağırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 57'ncisi Milli Mücadele'nin önemli noktalarından Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

İMAMOĞLU'NDAN YURTTAŞLARA AFYON ÇAĞRISI

27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlecek miting için Ekrem İmamoğlu da yurttaşlara çağrı yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel'in yurttaşlara hitap etmesi beklenen mitinge İmamoğlu, Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" ifadelerine atıfta bulunarak yurttaşları çağırdı.

Özgür Özel: Darbe hevesine kapılanlardan değiliz

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNE ATIF YAPTI

İmamoğlu Silivri'den Afyonkarahisar'a yurttaşları şu ifadelerle çağırdı:

"Geldikleri gibi giderler… Afyonkarahisarlı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum."